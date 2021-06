Kate Middleton « doit aller jusqu’au bout » après que Royal ait fait une déclaration bizarre à propos de William | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge, 39 ans, a fait l’éloge d’une image “incroyablement capturée” d’un professeur d’arts martiaux habillé en Spider-Man pendant le verrouillage. Jason Baird, qui dirige la Black Belt Academy de Jason Baird à Stockport, et son ami Andrew Baldock, sont devenus connus sous le nom de “Stockport Spider-Men”, car ils divertissaient les enfants et la famille en se déguisant en personnage lors de leurs promenades. M. Baird a déclaré que les enfants de la région s’habillaient en Spider-Man et avaient des pancartes à leurs fenêtres disant “Spider-Man arrête devant ma maison”.

Kate a dit que c’était “très cool” et a plaisanté en disant qu’elle pourrait devoir acheter le costume du duc de Cambridge le Spider-Man.

“Je vais voir si cela prend la tendance ici à Kensington Palace”, a-t-elle déclaré.

« Malheureusement, je ne suis pas sûr qu’il obtiendra l’autorisation aérienne que vous avez. »

Le correspondant royal de Sunrise, Peter Ford, a déclaré: “Elle a dit à la petite fille malade, je vais vous rencontrer et porter une robe rose et a dit à propos de William, je vais lui acheter le costume et le lui mettre. maintenant.”

LIRE LA SUITE: La reine a accordé à Kate et William l’accès à la collection du prince Philip

La duchesse a tenu sa promesse envers une petite fille qui voulait rencontrer une princesse vêtue de sa couleur préférée, le rose.

Kate a tenu parole lorsqu’elle a invité la petite Mila Sneddon et sa famille dans la maison officielle de la reine à Édimbourg et portait une tenue ME + EM assortie à la robe de la fillette de cinq ans.

La petite fille extravertie, qui lutte contre le cancer, a conquis le cœur de la duchesse – et lorsqu’ils se sont rencontrés, elle a dit au jeune qu’elle voulait lui faire un “gros câlin”.

Mila a figuré sur une photo du projet photographique de verrouillage de Kate et est venue symboliser l’isolement pendant la pandémie après avoir été photographiée en train d’embrasser la fenêtre de la cuisine de sa maison alors que son père se tenait dehors.

La fillette de cinq ans s’est levée, tout comme son père et sa mère, Scott et Lynda Sneddon, et sa grande sœur Jodi.

Kate a félicité la petite fille qui était vêtue de rose de la tête aux pieds avec un bandeau, une robe et des chaussures assortis.

Elle a dit: “J’adore ta robe, peux-tu faire un petit tour – et tes chaussures.”

Mila se tourna vers la future reine avant de courir vers son père.

Elle n’a pas été amenée à rencontrer la royauté et plus tard sa mère, qui a décrit l’expérience de discuter avec Kate comme “surréaliste”, a déclaré que la fillette de cinq ans avait fait le poirier et la roue devant la duchesse.