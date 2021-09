Kate Middleton éclipse le prince William alors que les compétences en football ravissent les fans royaux | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont entrepris un voyage en Irlande du Nord mercredi – 24 heures après que la famille royale a été stupéfaite sur le tapis rouge à Londres lors de la première mondiale du nouveau film de James Bond No Time To Die. Kate, 39 ans, et William, 39 ans, se sont entretenus avec des étudiants de l’Université d’Ulster avant de rencontrer les personnes impliquées dans la nouvelle initiative sportive intercommunautaire à Londonderry.

N’hésitant pas à s’impliquer, le couple royal a démontré ses références en matière de football et de rugby lors d’un voyage au City of Derry Rugby Club.

Kate et William ont offert aux étudiants qui regardaient une journée sportive royale et des photos montrent le couple à l’extérieur en train de lancer un ballon de football sur l’herbe et de lancer un ballon de rugby.

Le palais de Kensington a depuis publié une photo d’action côte à côte de Kate et William frappant un ballon de football jaune avec leur pied droit.

Les images étaient accompagnées de la légende : « Qui a la meilleure technique… ?

La publication a suscité de nombreux débats sur la plate-forme de médias sociaux de la part des fans royaux – et même de l’ancien numéro 10 “Spin Doctor” Alastair Campbell.

Plusieurs utilisateurs ont répondu au tweet du compte des Cambridges et beaucoup ont insisté sur le fait que Kate était en tête.

Alastair Campbell a tweeté : « Elle le fait ! Plus de talent naturel là-bas. Il va bien mais force ça.

Royal Analysis a tweeté: “Même pas une question.” Cela a été envoyé avec une image en mouvement de Kate.”

Après avoir affiché ses prouesses sportives, William a salué le pouvoir du sport pour rassembler la communauté d’Irlande du Nord.

Le duc a qualifié l’initiative Sport Uniting Communities d'”inspirante”.

Le projet est une collaboration entre l’Irish Football Association, l’Ulster Gaelic Athletic Association et l’Ulster Rugby et vise à promouvoir la paix et la réconciliation.

Le duc a déclaré: «Je pense que voir les communautés se rassembler et pouvoir travailler ensemble, jouer ensemble, s’amuser ensemble, est vraiment important – c’est un message très fort.

“Tout simplement bravo avec tous les efforts, tout le coaching, tout le travail acharné qui a été fourni.

“L’arrière d’une pandémie n’est pas le moment le plus facile pour faire tout cela, mais j’espère que cela recentre les esprits sur ce qui est important dans la vie, donc ce que vous faites ici est vraiment inspirant, alors continuez votre bon travail.”

Plus tôt dans la journée bien remplie, le couple royal a eu droit à des spécialités locales, avec une mesure de whisky pour William et une demi-pinte de Guinness pour Kate.

Ils ont également repris contact avec un groupe d’étudiantes infirmières de l’université d’Ulster avec qui ils avaient déjà parlé via un appel vidéo en février.

Plus tard, la duchesse a fait preuve de courage en manipulant une araignée tarentule appelée Charlotte, tandis que William a plaisanté en disant que leur fils George serait contrarié de l’avoir manqué en rencontrant un serpent.