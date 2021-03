Kate Middleton écrit une lettre profondément personnelle à la famille de Sarah Everard après sa visite à la vigile | Royal | Nouvelles

La disparition et le meurtre du responsable marketing de 33 ans ont provoqué une onde de choc dans le public britannique et Kate a également été profondément émue par la tragédie, ayant également vécu seule à marcher la nuit à Londres. La duchesse a été vue lors d’une veillée pour que Sarah Everard lui rende hommage. Et maintenant, elle a écrit une lettre pour offrir ses plus sincères condoléances, a révélé un initié.

Une source a déclaré: «C’était une lettre profondément personnelle et sincère, simplement pour exprimer sa tristesse absolue face à ce que la famille et les proches de Sarah vivent. «La duchesse sait qu’aucun mot ne peut changer ce qui s’est passé, mais voulait leur faire savoir qu’eux et Sarah étaient dans ses pensées.

« C’était une affaire privée pour elle et elle voulait montrer son unité avec tous ceux qui partagent ces sentiments. »

Une source proche de la famille de Sarah a déclaré qu’ils étaient « extrêmement touchés » d’avoir reçu la lettre.

Un porte-parole du palais de Kensington a déclaré: « Nous ne commentons pas la correspondance privée ».

