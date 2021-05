Kate Middleton « émerge comme un joyau de la couronne de la monarchie » alors que la duchesse reste « ancrée » | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge n’a fait aucune tentative pour éclipser son mari, le prince William, et est restée ancrée, ont noté les commentateurs royaux. L’auteur royal Christopher Wilson a déclaré que Kate n’était “pas intimidée” par la vie royale.

S’adressant au Telegraph, il a ajouté: “Ce que Kate a réussi à réaliser – et je pense d’une meilleure manière que la princesse Diana – est de combiner la magie avec le maintien d’un sens de l’ordinaire.

“Diana est sortie de l’échelle de la célébrité et a disparu dans la stratosphère.

« Kate a gardé les pieds sur terre, venant de cette famille résolument bourgeoise, ce qui a également contribué à ancrer William. Leur mariage est fort à cause de cela.

M. Wilson a souligné qu’il n’y avait pas de jalousie entre les Cambridge, contrairement à la relation du prince Charles avec la princesse Diana.

Après les funérailles du prince Philip en avril, Kate a été vue en train de parler à Harry alors que la famille royale quittait la chapelle St George.

William et Kate ont ensuite marché de chaque côté du duc de Sussex avant que la duchesse ne se sépare, semblant laisser les frères discuter seuls.

L’experte royale Camilla Tominey a ajouté à quel point le rôle de Kate en tant qu’épouse et mère des futurs rois est crucial.

Écrivant pour le Telegraph, elle a déclaré: “Sa gestion habile des crises royales ces derniers mois suggère qu’elle est en train de devenir rapidement le joyau de la couronne de la monarchie.”

Le duc et la duchesse de Cambridge ont trois enfants ensemble – le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, six ans et le prince Louis, trois ans.