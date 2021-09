Kate Middleton en visite secrète en France pour célébrer le mariage de son frère James avec Alizée | Royale | Nouvelles

James, 34 ans, et sa fiancée française, 31 ans, se sont finalement mariés après avoir dû reporter à deux reprises leur mariage en raison de la pandémie de coronavirus. Le mariage a eu lieu dans le village de Bormes-les-Mimosas, où le père d’Aizee vit et dirige une auberge rustique. Les invités comprenaient les Cambridges et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Parmi ceux qui ont vu l’heureux couple prononcer leurs vœux se trouvaient les parents de Kate, Carole et Mike Middleton, aux côtés de sa sœur Pippa, et de son beau-frère James Matthews et de leurs deux jeunes enfants, Arthur et Grace.

James a publié la bonne nouvelle de son mariage sur sa page Instagram.

Il a écrit : “Hier j’ai épousé l’amour de ma vie entouré de famille, d’amis et bien sûr de quelques chiens dans le beau village de Bormes-les-Mimosas.

Expliquant ce qui s’est passé ensuite, James a écrit dans un article pour le Daily Telegraph : “Plutôt embarrassé, je suis allé m’excuser et ramener Ella.

“Mais Alizée a pensé que j’étais le serveur et lui a commandé un verre tout en continuant de caresser Ella, qui à ce moment-là était sur le dos en train de laper l’attention.

“Je ne savais pas, mais je venais de rencontrer ma future femme, tout cela grâce à Ella.”