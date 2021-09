Kate Middleton enceinte ? La duchesse suivra les traces de Middletons ” Veut une famille de 5 personnes ” | Royale | Nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge a été poursuivie par des rumeurs persistantes de grossesse numéro quatre après ne pas être apparue en public pendant plus de deux mois. Certaines des spéculations sur un nouveau bébé Cambridge ont été étouffées après que Kate ait rendu visite aux troupes de la RAF Brize Norton dans l’Oxfordshire sans une bosse de bébé évidente. Et le commentateur royal Nick Bullen, co-fondateur de True Royalty TV, a suggéré que la duchesse pourrait être heureuse de “faire correspondre” ses parents, Michael et Carole Middleton, et s’arrêter à trois enfants.

Lorsqu’on lui a demandé si le prince William et Kate pourraient bientôt annoncer un nouveau bébé en route, M. Bullen a déclaré à Royally US: “Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de cette information.

“Mais je pense qu’ils pensent qu’ils ont une famille assez parfaite.

“Kate a toujours été très désireuse de suivre ses parents et d’avoir cette famille de cinq personnes. Elle est à la hauteur et mon opinion est qu’ils s’arrêteront probablement ici.

“Elle a eu une période très difficile avec toutes ses grossesses.”

La duchesse de Cambridge a souffert de la maladie débilitante connue sous le nom d’hyperemesis gravidarum pendant ses grossesses avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

La maladie l’a affaiblie en raison de nausées et de vomissements constants, qui l’ont même forcée à être hospitalisée alors qu’elle attendait son fils aîné en 2013.

M. Bullen a également noté que le duc et la duchesse de Cambridge, en tant que deux membres éminents de la famille royale, joueraient probablement un rôle de premier plan dans les célébrations du jubilé de platine de la reine l’année prochaine.

Il a poursuivi: “Ils auront tous les deux 40 ans l’année prochaine et ils ont vraiment envie de promouvoir leurs œuvres caritatives, leurs initiatives, leurs fondations.

Et à seulement quatre mois de 2022, la famille royale est désormais sur le pont pour se préparer à célébrer les 70 ans de la reine sur le trône.

Des événements auront lieu tout au long de l’année, avec un long week-end spécial férié du 2 au 5 juin.

L’occasion spéciale devrait réunir tous les membres supérieurs de la famille royale, avec des spéculations sur le retour du prince Harry et de Meghan Markle au Royaume-Uni pour célébrer avec Sa Majesté.

Le couple, qui a démissionné de ses fonctions royales en mars 2020, a visité le Royaume-Uni avec parcimonie également en raison des restrictions de voyage de Covid et pourrait utiliser le Jubilé comme une occasion de ramener leur fils Archie dans son pays de naissance et de présenter leur fille Lilibet à son grand-père et son arrière-grand-mère.