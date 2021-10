Kate Middleton encourage les gens à parler de santé mentale à la poste | Royale | Nouvelles

La publication Instagram disait: «Prendre soin de notre santé mentale et de notre bien-être n’a jamais été aussi important. « Cette #WorldMentalHealthDay, nous mettons en évidence certaines des organisations fantastiques qui apportent un soutien à ceux qui pourraient en avoir besoin – car il y a de l’aide là-bas. »

Il a poursuivi: « Que ferez-vous pour prendre soin de votre santé mentale aujourd’hui? »

Les fans de Royal ont profité des commentaires pour répondre à la question du duc et de la duchesse.

Un utilisateur, ludoandme, a simplement dit : « Sortez dehors. »

Un autre utilisateur, lizasarahe, a déclaré : « Lire un livre inspirant qui me remonte le moral tout en sirotant un café… »

Alors que certains utilisateurs d’Instagram ont salué les efforts de Kate et William pour sensibiliser à la question.

« Merci d’avoir allumé une lumière. Vous utilisez vraiment votre position et les médias sociaux au service des autres », a commenté l’utilisateur d’Instagram, gwendolynpr92.

« C’est incroyable », a applaudi l’utilisateur headucateuea.

« Merci pour votre travail inlassable », a écrit poe.s.raven.

L’utilisateur alexh94928 a écrit sur le post : « Merci pour ce soutien important ! »

L’utilisateur d’Instagram ma22_lalaland a ajouté: « Merci d’avoir mis l’importance de la santé mentale au premier plan. »

En l’honneur de la journée de la santé mentale, le couple a également partagé l’un des principaux organismes de bienfaisance de Kate, le Centre Anna Freud.

La Journée mondiale de la santé mentale a eu lieu le dimanche 10 octobre 2021 et le couple est impliqué dans une campagne de santé mentale depuis plusieurs années.

Au cours de la Semaine de sensibilisation à la santé mentale en mai, le couple a rejoint David Beckham et Jamie Oliver dans une émission appelant les citoyens britanniques à continuer à parler de santé mentale.

Dans la vidéo de 60 secondes, le couple a livré le message Mental Health Minute, qui a été diffusé sur les stations de radio du pays.

La Minute de la santé mentale a été créée en partenariat avec la Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge.

Avec Harry, ils ont lancé l’initiative Heads Together qui vise à lutter contre la stigmatisation et finance divers programmes liés à la santé mentale dans les écoles et sur le lieu de travail.

LIRE LA SUITE: Chris Kamara s’ouvre sur un problème de santé «difficile»

Heads Up a été lancé en collaboration avec la Football Association pour exploiter l’influence et la popularité du football pour aider à résoudre les problèmes de santé mentale.

Si l’initiative s’adresse à tous, elle cible en particulier les hommes qui sont trois fois plus susceptibles de se suicider que les femmes.