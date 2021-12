Kate Middleton épate avec une performance de piano surprise au service de chants de Noël

Kate Middleton joué du piano pour accompagner le chanteur Tom Walker à l’abbaye de Westminster (Photo : Alex Bramall/PA)

La duchesse de Cambridge a ravi les fans avec une belle performance au piano lors de son concert de chants de Noël.

Kate, qui joue du piano depuis qu’elle est une jeune fille et s’est réconfortée pendant les blocages de Covid, a rejoint le chanteur Tom Walker pour une interprétation de sa chanson « Pour ceux qui ne peuvent pas être ici ».

Le couple s’est réuni pour des répétitions top secrètes dans un studio d’enregistrement avant le concert, Royal Carols: Together At Christmas, qui a été diffusé ce soir.

Kate a organisé l’événement en remerciement aux personnes qui ont soutenu leurs communautés pendant la pandémie.

Tom a décrit la duchesse comme » adorable, gentille et chaleureuse » et a déclaré qu’elle » avait brisé » sa performance, qui a été diffusée sur ITV.

La duchesse de Cambridge a accompagné le chanteur Tom Walker au piano lors d’une interprétation de sa chanson « Pour ceux qui ne peuvent pas être ici » (Photo: PA)



Kate joue du piano depuis qu’elle est une jeune fille (Photo: PA)

Parlant de son expérience de travail avec elle, il a déclaré: «Ce fut vraiment un honneur de jouer aux côtés de The Duchess for Royal Carols: Together at Christmas. Sans aucun doute, c’était une expérience unique dans la vie.

«Je pensais qu’elle avait absolument brisé la performance; ce n’est pas facile de sauter derrière un piano avec un groupe de musiciens avec qui vous n’avez jamais joué auparavant et d’enregistrer des prises en direct devant la caméra, mais elle a complètement réussi.

Walker, un auteur-compositeur-interprète britannique connu pour son tube Leave A Light On, a déclaré qu’il avait été approché par la duchesse pour se produire au service de chant après l’avoir rencontrée lors d’un événement caritatif.

Walker a déclaré: «Je ne savais même pas qu’elle jouait du piano.

«C’était très secret, très secret – même le studio ne savait pas ce qui se passait. Nous étions assis de part et d’autre de la salle pour Covid, en train de répéter.

« Alors nous nous sommes réunis, nous avons répété la chanson neuf fois et à la fin, elle l’avait absolument clouée, puis elle est partie quelques jours et l’a pratiquée, puis nous avons finalement pu faire l’enregistrement de ce.

« Et j’ai été vraiment impressionné parce que c’est une chose de jouer avec moi dans un studio, juste nous deux, mais ensuite de passer directement au jeu avec un quatuor à cordes en direct, un pianiste et deux choristes, tous qu’elle a » Je ne me suis jamais rencontré auparavant, puis faire des prises en direct devant la caméra – c’est un tout autre saut par rapport au brouillage.’

Walker est un auteur-compositeur-interprète britannique connu pour son tube Leave A Light On (Photo: PA)

Kate a également reçu des éloges pour sa performance de la part de célébrités, Piers Morgan la surnommant « ballsy ».

La duchesse a obtenu son piano de troisième année et sa théorie de cinquième année et elle a été enseignée par Daniel Nicholls jusqu’à l’âge de 13 ans.

Dans une introduction enregistrée au service, Kate a rendu hommage aux personnes « inspirantes » qui ont servi leurs communautés pendant la « période sombre » de la pandémie.

Kate a déclaré: «Nous voulions dire un grand merci à toutes ces personnes incroyables qui ont soutenu leurs communautés.

« Nous voulions également reconnaître ceux dont les luttes ont peut-être été moins visibles aussi. »

Walker décrit Kate en tant que « musicien incroyable » et a déclaré que le couple s’était réuni pour des répétitions top secrètes (Photo: PA)

La future reine a déclaré que le pays avait traversé « une période si sombre » et avait fait face à « de nombreux défis », y compris la perte d’êtres chers, tandis que les travailleurs de première ligne avaient subi « une immense pression ».

Elle a ajouté que si les gens avaient été «plus éloignés émotionnellement et socialement et isolés les uns des autres», cette séparation avait aidé les gens à réaliser «à quel point nous avons besoin les uns des autres» et l’importance des actes de gentillesse.

Le service a réuni ceux avec qui Kate et William avaient passé du temps lors de leurs engagements récents, ainsi que des membres des forces armées impliquées dans l’opération Pitting pour évacuer les ressortissants britanniques et les Afghans éligibles d’Afghanistan, les jeunes aidants, les chefs religieux et ceux qui ont pu être plus vulnérables ou isolés pendant la pandémie.

