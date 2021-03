Kate Middleton est à nouveau tante, le deuxième enfant de Pippa est né

Carole Middleton est celle qui a confirmé la nouvelle début mars et deux semaines plus tard, la révélation de la naissance de Grace arrive: «J’espère que Covid-19 est sous contrôle afin que nous puissions tous avoir une vie normale. J’espère que cela année plus de gens peuvent célébrer des occasions spéciales avec vos amis et votre famille.

«J’espère aussi voir ma famille plus que je n’aurais pu passer l’année, y compris bien sûr mon nouveau petit-fils», a-t-il déclaré dans une interview avec le magazine Good Housekeeping, qui était sa couverture. Quant au nom de la fille, il y a plusieurs hommages.

James Matthews, 45 ans, et Pippa, 37 ans, sont mariés depuis 2017.

Il faut dire que Pippa a décidé de se rapprocher encore plus de sa sœur et de sa mère, en mettant sa fille dans l’un de leurs prénoms Elizabeth, qui est le même que la duchesse de Cambridge et Carol comme sa seconde, elle a également rendu hommage à sa belle-mère, dont le nom est Jane Matthews.

La sœur cadette de la duchesse de Cambridge, 37 ans, est mariée à l’homme d’affaires James Matthews (45 ans) depuis 2017, ensemble, ils ont eu leur premier fils Arthur Michael William, qui a eu deux ans en octobre 2020. Maintenant, l’arrivée de la cigogne fait la famille grandir.