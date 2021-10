Kate Middleton est le « dernier espoir » de la famille royale contre la « qualité de star » de Meghan et Harry | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry sont deux des personnes les plus célèbres de la planète et vivent en Californie après avoir officiellement quitté leurs rôles de membres de la famille royale cette année. Ils ont depuis signé des accords lucratifs pour produire du contenu avec Netflix et Spotify.

Leur départ des rôles royaux traditionnels signifiait que le titre Fab Four – utilisé pour décrire Harry, Meghan, William et Kate – n’a jamais duré.

Et les commentateurs royaux pensent que leur sortie aux États-Unis symbolisait une perte d’attrait pour la famille royale.

S’exprimant sur le podcast Palace Confidential, la journaliste Charlotte Griffiths a déclaré: « Je pense qu’il est essentiel qu’ils rehaussent le glamour, car le » Fab Four « ne s’est jamais concrétisé.

« J’ai bien peur que la famille royale ait l’air assez fade par rapport à Meghan et Harry, ils ont juste cette qualité de star.

«Et Kate doit accélérer, car elle doit apporter le glamour.

« Elle est notre dernier espoir de glamour dans la famille royale maintenant. »

Rebecca English, rédactrice royale du Daily Mail, pense avoir remarqué que Kate intensifiait son jeu depuis l’été.

Mme English a déclaré: « J’ai eu pas mal d’engagements avec elle récemment, et je pense qu’il y a définitivement un ressort dans sa démarche qui n’était pas là auparavant, et un sentiment de confiance que nous n’avons jamais vu auparavant. »

Mme Griffiths a également fait écho aux points de vue de Mme English.

Mme Griffiths a déclaré: « Je pense qu’elle fait des choix de couleurs assez audacieux ces derniers temps, et je me demande si elle s’inspire du livre de la reine. »

George, Charlotte et Louis – avec l’aide de William et Kate – ont également préparé des cupcakes à offrir à une maison de soins à Norfolk avant de partir.

La maison de Norfolk remonte au XVIIIe siècle et a été donnée à Kate et William lors de leur mariage en 2011.

Une semaine énorme pour la famille royale est à venir, avec la COP26 qui se déroulera à Glasgow.

Le président américain Joe Biden fait partie des 100 chefs d’État présents au sommet, aux côtés de la reine, du prince de Galles, de la duchesse de Cornouailles et du duc et de la duchesse de Cambridge.

L’événement se déroulera du dimanche 31 octobre au vendredi 12 novembre.

La reine Elizabeth II a été filmée récemment en train de parler du prochain sommet.

Sa Majesté a déclaré: « Extraordinaire, n’est-ce pas. J’ai entendu parler de Cop … je ne sais toujours pas qui vient. Aucune idée.

« On ne connaît que les gens qui ne viennent pas… »