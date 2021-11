Kate Middleton «est partie en larmes» après que le prince William a annulé ses plans du Nouvel An | Royale | Nouvelles

L’année dernière a été une exception, en raison des restrictions imposées à la suite de la pandémie de COVID-19.

La reine et son défunt mari, le duc d’Édimbourg, ont passé les vacances au château de Windsor, plutôt que de se rendre à Norfolk.

La reine, qui s’est rendue à Sandringham plus tôt dans la semaine, a confirmé qu’elle organiserait des célébrations de Noël dans le domaine traditionnel.

Que le duc et la duchesse de Cambridge, ainsi que le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans et le prince Louis, trois ans, ouvriront leurs cadeaux.