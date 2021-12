Kate Middleton est une «inspiration pour tout le pays», déclare la championne de tennis Emma Raducanu | Royale | Des nouvelles

Mme Raducanu, la plus jeune joueuse britannique à avoir remporté un Grand Chelem, est revenue sur le temps qu’elle a passé avec la duchesse de Cambridge en septembre dernier pour People Magazine. Les deux femmes ont joué au tennis ensemble lors d’un match de double rapide dans le cadre d’un événement pour la Lawn Tennis Association, dont le royal est un mécène.

La duchesse est une grande fan de tennis et assiste régulièrement aux championnats de Wimbledon.

Elle est la marraine du All England Lawn Tennis and Croquet Club depuis qu’elle a succédé à la reine en 2016.

« Son Altesse Royale est passionnée par le soutien au tennis de base et encourage les jeunes de tous horizons à s’impliquer dans le sport », a déclaré le palais de Kensington dans un communiqué.

En plus de « l’incroyable coup droit » de la duchesse, Emma Raducanu se souvient à quel point la femme de William était ordinaire lorsqu’ils se sont rencontrés.

Elle a déclaré: « C’était une expérience assez surréaliste de jouer au tennis avec la duchesse.

« C’était un peu fou, mais elle était vraiment terre-à-terre et normale.

« Alors j’ai trouvé que c’était une expérience vraiment cool. »

Le vainqueur de l’US Open a ajouté : « Je pense que la duchesse est une si grande inspiration, juste avec la façon dont elle gère tout et comment elle fait tellement de bon travail pour les organisations caritatives.

« Kate est humaine, et malgré les choses incroyables qu’elle fait dans sa carrière, elle est toujours capable de se sentir époustouflée et stupéfaite, et elle avait vraiment l’air de cette façon en présence d’Emma.

« Elle aime le tennis depuis tant d’années et ses enfants ont même rejoint des clubs de tennis. C’est un grand amour pour elle, alors je parie qu’elle ne pouvait pas croire à sa chance de vivre une si belle expérience avec un recordman comme Emma.