Kate Middleton et Boris Johnson se joignent à la nation pour pleurer Sarah Everard | UK | Nouvelles

Sarah Everard: la police affronte la foule à la veillée

Kate, 38 ans, s’est mêlée à d’autres femmes et hommes qui s’étaient rassemblés au kiosque à musique victorien de Clapham Common, où une mer de fleurs et d’hommages avait été laissée à la mémoire de Sarah, 33 ans. Après avoir déposé un bouquet, Kate s’est arrêtée devant les hommages pour un moment de réflexion tranquille lors de sa brève visite privée. Elle se tenait également à côté d’un panneau qui disait «Je suis Sarah» – l’un des nombreux mis en place en signe de solidarité au mémorial.

Une source du palais a déclaré: «La duchesse voulait rendre hommage à Sarah et à sa famille. Elle se souvient de ce que ça faisait de se promener dans Londres la nuit avant de se marier.

Hier soir, une bougie a été allumée à la porte du No10 Downing Street tandis que Boris Johnson et sa partenaire Carrie Symonds en ont allumé une autre dans le jardin pour leur hommage.

Écrivant sur Twitter, le premier ministre a déclaré: «Ce soir, Carrie et moi allumerons une bougie pour Sarah Everard et penserons à sa famille et à ses amis. Je ne peux pas imaginer à quel point leur douleur et leur chagrin sont insupportables.

«Nous devons travailler rapidement pour trouver toutes les réponses à ce crime horrible. Je ferai tout mon possible pour m’assurer que les rues sont sûres et que les femmes et les filles ne sont pas victimes de harcèlement ou d’abus. »

Sarah a disparu le 3 mars après avoir quitté la maison d’un ami à Clapham, dans le sud de Londres, pour rentrer à pied à Brixton. Elle a disparu peu après 21h30. Son corps a été retrouvé mercredi à Ashford, dans le Kent.