Kate Middleton et d’autres stars s’expriment à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale

Pour marquer la Journée mondiale de la santé mentale, des célébrités utilisent leurs plateformes pour partager des messages stimulants afin d’aider les autres à traverser des moments difficiles.

Le dimanche 10 octobre, les A-listers se sont tournés vers les médias sociaux pour parler de leurs expériences personnelles, tout en plaidant pour la lutte contre les stigmates entourant les problèmes de santé mentale. D’autres ont publié une liste de ressources et d’informations que leurs abonnés pourraient consulter pour demander de l’aide.

As Prince William et Kate Middleton l’a parfaitement mis sur Instagram, « Prendre soin de notre santé mentale et de notre bien-être n’a jamais été aussi important. »

« La sensibilisation à la santé mentale ne devrait pas être une chose d’un jour » Ashley Tisdale a sous-titré sa publication Instagram. « Vérifier constamment sur vous-même et sur les autres autour de vous est ce qui contribue à apporter des changements et à améliorer notre santé mentale. Commencer @frenshe pour moi m’a vraiment aidé à plonger davantage dans ma propre santé mentale, en y faisant face de front et en construisant une communauté où tout le monde peut s’identifier et ne pas se sentir seul là-dedans. «