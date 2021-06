Kate Middleton et Jill Biden auraient pu parler « pendant des heures » après leur rencontre au G7 | Royale | Nouvelles

La duchesse et la première dame ont été photographiées ensemble à Hayle, dans l’ouest des Cornouailles, avant le sommet du G7 ce week-end. Jill, maman d’Ashley Biden et ses beaux-fils Beau et Hunter, ont discuté de l’importance de la « petite enfance », avec Kate, maman du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis.

Écrivant sur Twitter, FLOTUS a décrit comment elle et la duchesse, 39 ans, « auraient pu continuer pendant des heures » après leur rencontre. L’homme de 70 ans a complété le tout avec deux emojis coeur d’amour.

Le Dr Biden a écrit: “Merci de m’avoir invité aujourd’hui pour parler d’un problème qui nous tient à cœur tous les deux et qui est essentiel pour l’avenir de nos deux pays.”

Elle a retweeté un post sur le compte Kensington Royal, sur lequel Kate a écrit : « Bienvenue au Royaume-Uni, Première Dame !

“C’était formidable d’accueillir le Dr Jill Biden et des experts du Royaume-Uni et des États-Unis pour une discussion sur l’importance de la petite enfance sur les résultats tout au long de la vie, le premier jour du sommet du G7.”

Interrogé par des journalistes sur l’éducation des jeunes enfants, le Dr Biden a déclaré : « C’est très important.

“C’est la base de tout. Donc, je peux vous dire en tant qu’enseignant aux niveaux supérieurs, s’ils n’ont pas une bonne base, ils sont si loin derrière.

“C’est donc incroyable de voir ce que font ces enfants et à quel point ils sont avancés à quatre et cinq ans!”

L’année dernière, Kate a prononcé un discours révélant les résultats de son enquête Five Big Questions, en collaboration avec la Royal Foundation.

L’enquête a révélé que 70% des parents au Royaume-Uni disent qu’ils se sentent jugés par les autres et les parents ont signalé une forte augmentation de la solitude tout au long de la pandémie.

Elle a déclaré à l’époque: «J’ai vu que des expériences telles que l’itinérance, la toxicomanie et une mauvaise santé mentale sont souvent fondées sur une enfance difficile.

“Mais j’ai aussi vu comment les facteurs de protection positifs dans les premières années peuvent jouer un rôle crucial dans le façonnement de notre avenir.

« Les premières années ne concernent pas simplement la façon dont nous élevons nos enfants. Ils concernent en fait la façon dont nous élevons la prochaine génération d’adultes.

“Ils parlent de la société que nous deviendrons.”