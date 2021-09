Kate Middleton et le prince Charles montrent de l’affection car ils semblent être «beaucoup plus proches» | Royale | Nouvelles

Les deux membres de la famille royale ont honoré le tapis rouge avec l’élite d’Hollywood pour voir le 25e volet du film d’espionnage et le dernier mettant en vedette Daniel Craig en 007. Cependant, alors que la nuit a été un succès retentissant pour le film, les yeux des fans royaux étaient rivés sur les quatre membres de la famille royale présents au Royal Albert Hall de Londres.

Le duc et la duchesse ont été rejoints par le prince Charles et la duchesse de Cornouailles.

Un expert en langage corporel a remarqué que Kate Middleton et le prince Charles semblaient plus proches que jamais alors qu’ils partageaient une étreinte sur le tapis rouge.

L’experte Judi James a déclaré à FEMAIL que la duchesse a été favorable et présente au cours des derniers mois alors qu’elle assume davantage de responsabilités au sein de la famille royale.

“Nous voyons très peu de PDA impliquant Charles à moins que ce ne soit de sa nièce éternellement spontanément tactile Zara”, a-t-elle déclaré.

«Récemment, peut-être grâce à son chagrin très ouvert à la mort de son père et peut-être à la rupture de sa relation avec son plus jeune fils, nous voyons sa belle-fille Kate entrer dans un rôle beaucoup plus proche et plus réconfortant sur le plan émotionnel, avec leur langage corporel suggérant des niveaux d’affection inattendus.

« Le rôle de Kate aux funérailles de Philip consistait non seulement à rassembler William et Harry, mais aussi à consoler Charles.

« Son geste de placer un bras autour de son cou et de son épaule en public est très important car il signale sa confiance croissante et même son sentiment de statut au sein de la famille.

“Le baiser de Kate sur la joue hier soir sur le tapis rouge semble tout aussi important, car le langage corporel suggère qu’elle incite et même contrôle cette démonstration affectueuse d’une manière qui aurait pu être impensable il y a quelques années, alors qu’elle jouait un rôle beaucoup plus passif.”

Le très attendu 25e film de Bond a été retardé d’un an en raison de la pandémie de Covid et sortira enfin dans les cinémas britanniques jeudi.

Kate portait une superbe robe Jenny Packham avec des détails en paillettes dorées tandis que William et Charles ont opté pour des smokings de type Bond.

Le prince Charles et Camilla se sont rendus sur Twitter pour féliciter l’équipe de James Bond.

“Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge sont arrivés à la première mondiale de @007”, a écrit Clarence House.

“Félicitations à tous les acteurs et équipes de @007 pour #NoTimeToDie – le spectaculaire 25e chapitre de l’une des franchises les plus réussies et les plus anciennes de tous les temps.”