Kate Middleton et le prince Philip ont noué des liens avec une passion commune | Royale | Nouvelles

Des années avant de rencontrer le prince William, Kate Middleton a noué des liens avec le prince Philip en rejoignant son prix acclamé du duc d’Édimbourg. Tout comme le défunt mari de la reine aimait être à l’extérieur des avions volants, la duchesse est une personne active qui n’a jamais eu peur de se salir les mains.

Tout comme le duc, Kate partageait une passion pour l’aventure, Philip étant le plus heureux lorsqu’il était occupé à être un « faiseur ».

Dans le documentaire de Philip Schofield “When Phillip Met Prince Philip: 60 Years of The Duke of Edinburgh’s Award”, diffusé au Royaume-Uni en 2016, Kate a confirmé qu’elle avait participé au programme alors qu’elle était en sixième au Marlborough College.

Elle a même réussi à obtenir son Gold Award.

“Le Prix du Duc d’Édimbourg est un excellent moyen pour les jeunes de gagner en confiance, d’acquérir de nouvelles compétences, de travailler en équipe et de s’amuser en cours de route”, a déclaré Kate.

«Je me souviens avoir essayé de faire cuire du bacon dans l’eau trempée.

«Tout était juste détrempé et j’essayais et j’essayais de cuisiner du bacon.

«Je me souviens avoir dit vous savez quoi,« Je pense que nous allons juste avoir des sandwichs simples. Pain, pain de base et beurre.

« Même si l’obtention de mon Gold Award était parfois difficile, c’est l’une de mes expériences les plus mémorables en grandissant, et je ne saurais le recommander plus fortement. »

Le prince William, lors de la publication d’une déclaration après la mort de son grand-père, a mentionné à quel point sa femme et le prince Philip avaient des liens étroits.

«Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d’années pour apprendre à connaître mon grand-père et pour la gentillesse qu’il lui a témoignée.

“Je ne tiendrai jamais pour acquis les souvenirs particuliers que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venant les chercher dans sa calèche et voyant par eux-mêmes son sens de l’aventure contagieux ainsi que son sens de l’humour espiègle!”