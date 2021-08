in

Les Cambridges “se préparent à quelque chose de grand” dans les prochains mois, selon deux experts royaux. Les hôtes du podcast royal Royally Obsessed ont affirmé que Kate Middleton et le prince William étaient prêts pour une période d’automne chargée. Cela survient au milieu des informations selon lesquelles William et Kate « envisagent sérieusement de déménager à Windsor » pour se rapprocher de la reine.

Le couple devrait prendre des mesures importantes au cours du second semestre 2021 pour gravir les échelons de la royauté.

La co-animatrice du podcast, Rachel Bowie, a déclaré: “Les Cambridges ont honoré ce mois-ci.

“Ils ont été très calmes ce mois-ci.

“Je regardais leur chaîne YouTube et leur Instagram et ça a été assez calme de leur part.”

Elle a ajouté: “Je suis excitée pour l’automne avec eux, je suis curieuse de savoir ce qu’ils s’apprêtent à faire.”

Son co-animatrice et collègue experte royale, Roberta Fiorito, a répondu: “Semblable au congé paternel des Sussex, j’ai l’impression que les Cambridges se préparent pour quelque chose de grand.

“On a l’impression que l’automne va être vraiment important pour eux.

“Donc, je suis excité par ce qu’ils ont prévu pour ça. Ils avaient besoin de temps pour se recentrer.”

Un changement de lieu verrait le couple se rapprocher de la reine et offrirait également de nombreuses occasions de se préparer à un rôle plus élevé dans la famille royale.

Le monarque de 95 ans a déjà une relation étroite avec Kate et William.

Il est également entendu qu’avec les deux enfants plus âgés de Cambridge maintenant à l’école à Londres, Anmer Hall est devenu assez loin pour voyager pour le week-end.

Une source a déclaré: “Anmer Hall avait du sens pendant que William était pilote d’hélicoptère à East Anglia et c’était utile pour les Noëls à Sandringham, mais cela ne fonctionne plus vraiment.

“C’est un peu trop loin pour les week-ends, mais Windsor est un parfait compromis. Ils envisagent des options dans la région.”