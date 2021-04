Kate Middleton et le prince William accusés d’avoir «franchi la ligne» avec une vidéo d’enfants | Royal | Nouvelles

Kate Middleton et le prince William partagent une vidéo d’anniversaire

L’expert royal Daniela Elser a noté que Kate et le prince William avaient fait attention au cours des dernières années à la visibilité du public que recevaient le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, dans le but de leur donner une enfance aussi normale que possible et une intimité totale. Cependant, a-t-elle affirmé, la récente vidéo du duc et de la duchesse de Cambridge a peut-être “déplacé le cadran” de ce à quoi le public pourrait s’attendre à l’avenir en ce qui concerne les apparitions publiques et les images partagées de leurs enfants.

Dans un commentaire écrit pour News.com.au, elle a déclaré: “Ce qui est également risqué ici, c’est que cette vidéo franchit également une ligne dans le sable lorsqu’il s’agit d’exposer le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis au grand, large, monde époustouflant.

“(La vidéo a été visionnée près de cinq millions de fois sur Instagram au cours des huit premières heures seulement.)

«Depuis que le premier bub du couple est arrivé en 2013, nous avons été scolarisés pour nous attendre à la sortie régulière de charmants clichés maison des enfants.

«À leur tour, les rédacteurs en chef de Fleet Street tenaient leurs photographes à distance.

Kate et le prince William dans la vidéo publiée hier (Image: KENSINGTON PALACE / WILL WARR)

Kate et le prince William font griller des guimauves (Image: KENSINGTON PALACE / WILL WARR)

“Cependant, ce que cette vidéo pourrait faire, c’est déplacer le cadran en termes d’attentes du public sur le degré d’accès à leur jeune famille que William et Kate accorderont au public.

«Les perdants dans cette équation révisée pourraient être Charlotte et Louis.

“Alors que leur frère aîné George allait toujours devoir faire face au poids de l’intérêt public étant donné qu’il s’assiéra un jour sur le trône, quelle que soit la marge de manœuvre que ses jeunes frères et sœurs auraient pu espérer a pris un coup.

“La caméra ici semble résolument concentrée sur les trois, aucune chance qu’un minuscule HRH soit négligé.”

LIRE LA SUITE: Les fans royaux “ crient ” Kate et William ont copié les scènes de plage de Sussex

Kate et le prince William avec le petit prince Louis (Image: KENSINGTON PALACE / WILL WARR)

Le prince George est troisième sur le trône et succédera un jour à son père, le prince William, en tant que roi.

Contrairement à ses frères et sœurs, il est apparu dans quelques portraits officiels avec la reine, le prince Charles et le prince William pour célébrer la succession directe au trône.

Cependant, en ce qui concerne la famille Cambridge, il a reçu autant d’attention du public que Charlotte et Louis.

NE MANQUEZ PAS

Kate et le prince William en vedette dans la vidéo avec leurs enfants (Image: KENSINGTON PALACE / WILL WARR)

La princesse Charlotte fête ses six ans ce week-end (Image: KENSINGTON PALACE / WILL WARR)

Depuis la naissance de George en 2013, Kate et le prince William ont marqué des occasions spéciales telles que les anniversaires de leurs enfants, Noël ou des anniversaires marquants avec des photos de famille, y compris tous leurs enfants en pleine croissance.

La semaine dernière, le palais de Kensington a célébré le troisième anniversaire du prince Louis en partageant une photo du petit royal souriant sur une draisienne prise par sa mère.

À l’approche du sixième anniversaire de la princesse Charlotte, les fans royaux espèrent que la duchesse de Cambridge partagera également un cliché maison de la princesse.

Kate et le prince William semblent également soucieux de faciliter l’accès de leurs enfants à la vie royale.

Prince George est le troisième sur le trône (Image: EXPRESS)

Alors que tous leurs enfants sont apparus sur le balcon du palais de Buckingham pendant Trooping the Colour, Kate et William auraient retardé le premier service de Noël de Prince George à Sandringham jusqu’à ce que sa sœur soit assez âgée pour assister à la promenade joyeuse mais bondée devant l’église, où des dizaines de fans se rassemblent pour avoir un aperçu de la famille royale.

Le prince Louis, n’a jusqu’à présent assisté au défilé Trooping the Color qu’en 2019 et à un spectacle spécial de Pantoland début décembre au London Palladium.

Dans la vidéo publiée hier par le palais de Kensington pour marquer l’anniversaire de Kate et William, on pouvait voir le duc et la duchesse jouer avec leurs enfants dans leur maison de Norfolk et sur une plage voisine.

Prince George est l’héritier du trône (Image: KENSINGTON PALACE / WILL WARR)

Le couple a également partagé un regard intime et des guimauves grillées avec leurs enfants.

Le palais de Kensington a seulement révélé que la vidéo avait été filmée par Will Warr et n’a pas révélé quand les images avaient été prises.

Mais les Cambridges portent les mêmes tenues qu’ils portaient sur leur dernière carte de Noël.

Avant leur anniversaire de mariage, Kate et le prince William ont également partagé deux portraits pris par Chris Floyd – l’un reflétant la photo publiée par le palais après l’annonce des fiançailles du couple il y a dix ans.