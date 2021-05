Kate Middleton et le prince William adoptent un «changement complet par rapport à l’époque du prince Philip» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont lancé leur propre chaîne YouTube la semaine dernière. Le couple a publié une superbe vidéo promotionnelle se montrant en train de se détendre sur un canapé chez eux à Norfolk.

Cependant, un expert royal a affirmé que Kate et William se sont lancés dans un “petit concours de popularité transatlantique” avec Meghan Markle et le prince Harry.

Le duc et la duchesse de Sussex ont été accusés d’avoir changé les attentes de la famille royale moderne.

Depuis leur retrait en tant que membres de la famille royale, Meghan et Harry ont créé leur propre organisme de bienfaisance et se sont impliqués dans plusieurs projets majeurs.

L’auteur royal Duncan Larcome a déclaré au magazine Fabulous: «Que William et Kate le veuillent ou non, ils sont maintenant des acteurs internationaux dans un concours de popularité transatlantique avec leur propre chair et sang.

Selon Katie Nicholl de Vanity Fair, des sources proches des Cambridges ont déclaré que le couple «se concentre sur leurs efforts numériques et a travaillé dur pour construire une campagne de médias sociaux réussie qui les a vus amasser des millions de followers dans le monde entier».

La chaîne YouTube de Kate et William a déjà attiré 505 000 abonnés et la première bande-annonce a été regardée par 3,3 millions de téléspectateurs.

Mme Nicholl a déclaré qu’au sein de l’équipe de Cambridge, «il y a eu un effort concerté pour rendre le contenu plus fréquent, personnel et informatif».

Une source a déclaré à l’expert royal: «Le passage aux médias sociaux est prévu depuis longtemps, ce sera toujours l’avenir de la famille royale également, mais la pandémie a accéléré les choses.

«Cela a été une bénédiction à bien des égards pour les membres de la famille royale en général, car cela signifie qu’ils contrôlent mieux leur image publique que jamais.»