Kate Middleton et le prince William devraient gagner 12 000 £ par mois sur une nouvelle chaîne YouTube | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont élargi leur présence sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci, en lançant une chaîne YouTube. Ils ont déjà rassemblé plus d’un demi-million d’abonnés, et plus de 3,3 millions de personnes regardent leur première vidéo. Une nouvelle recherche suggère que cette décision pourrait s’avérer plutôt lucrative, Social Blade estimant que le couple pourrait gagner 11725 £ (16500 $) par mois grâce à la chaîne.

Une recherche plus approfondie de Money.co.uk suggère que Kate et William pourraient gagner un peu moins de 10000 £ par mois grâce à la chaîne.

Ils s’attendent à ce que le couple ait accumulé plus d’un million de followers d’ici la fin du mois.

Commentant la nouvelle entreprise du couple, l’expert en finances personnelles de Money.co.uk Salman Haqqi a déclaré: «C’est vraiment formidable de voir le duc et la duchesse de Cambridge s’aventurer dans de nouveaux médias sociaux pour non seulement aider à élever leurs campagnes et projets, mais aussi donner les fans ont une chance de voir de plus près leur vie au fur et à mesure que leur popularité grandit.

“YouTube est en passe de devenir l’une des plates-formes sociales les plus efficaces au monde car elle se connecte, communique et s’adresse aux jeunes.

«Les trolls des réseaux sociaux et les médias grand public produisant un flux constant de titres et d’histoires sur les membres de la famille royale, avoir leurs propres plateformes de réseaux sociaux les aidera à reprendre le contrôle de leur récit et de ce que le public voit.

«Bien que le couple utilisera sa plateforme pour attirer l’attention sur ses projets et ses causes, ce n’est un secret pour personne que les YouTubers gagnent beaucoup d’argent.

“Avec des prévisions prévoyant un revenu estimé à 9 700 £ à une échelle plus élevée, le couple pourrait potentiellement utiliser ses revenus YouTube pour des campagnes sociales, des projets en cours et / ou des organisations caritatives.”

Le site Web de comparaison de prix basé au Royaume-Uni a également demandé aux Britanniques s’ils pensaient que le lancement de la chaîne YouTube était une étape positive pour le couple royal.

JUST IN: Meghan Markle et le prince Harry “ divisés ” par de nouvelles révélations

D’autres fans (15 pour cent) voulaient une vidéo «ce que je mange en un jour», et six pour cent voulaient voir la routine de maquillage de Kate.

Les sondeurs ont effectué les recherches le 10 mai.

Kate et William ont jusqu’à présent mis en ligne trois vidéos sur leur chaîne YouTube.

Le premier ne durait que 25 secondes et montrait une compilation d’eux-mêmes lors d’engagements royaux et de certains clips dans les coulisses.

La vidéo comprenait les faits saillants de l’année écoulée avec le couple et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis applaudissant à leur porte lors de l’événement Clap for Carers.

Deux clips blooper ont également été inclus, avec une scène montrant William dire à sa femme: «Au fait, vous devez faire attention à ce que vous dites maintenant parce que ces gars-là ils filment tout», à laquelle Kate répond: «Je sais».