Kate Middleton et le prince William doivent «être à la hauteur» alors que la reine recule | Royale | Nouvelles

S’adressant à OK !, l’auteur royal Katie Nicholl a déclaré que la reine comptait sur le couple, ainsi que sur le prince Charles et Camilla, pour la soutenir. Mme Nicholl a déclaré: « Alors qu’elle se rétablit et se repose sur les conseils des médecins, il appartient aux personnes qu’elle appelle » mes remplaçants « de prendre la relève.

« Nous savons qu’il existe une longue liste de remplaçants sur le banc. »

Le commentateur royal a ajouté: « Vous avez les Wessex, princesse royale, mais ce qui est vraiment intéressant, c’est que lorsqu’il s’agit de ces événements clés, ce sont les quatre fabuleux que nous voyons.

« Ils ont l’air de plus en plus proches et confiants et très en équipe.

« Vous avez vraiment l’impression que c’est l’équipe Windsor. »

Mme Nichol a également déclaré qu’il y avait eu un effort pour « montrer qu’il y avait de l’unité au cœur de la famille royale », ce qui devient de plus en plus évident à travers les récentes sorties des couples ensemble.

Elle a fait valoir que les couples font front uni afin de montrer la stabilité de la monarchie au milieu des inquiétudes concernant la santé de la reine.

L’auteur a déclaré: « Cette unité se produit à un moment où il y a eu beaucoup de discorde et de fragmentation, et pour vraiment montrer le plus haut niveau de la famille royale qui travaille.

« Ce que vous voyez dans ce fabuleux quatre, c’est l’avenir de la House Of Windsor, dans une image très claire et délibérée. »

Les couples ont également représenté la famille royale au sommet sur le climat de la COP26, le prince William et le prince Charles ayant tous deux prononcé des discours importants devant la délégation.

Pendant ce temps, les deux épouses des futurs rois étaient également très visibles lors de l’événement.

Cela survient après que la reine a été forcée d’annuler sa participation à la COP26 en raison d’une mauvaise santé.

Au lieu de cela, elle a prononcé une allocution préenregistrée aux délégués du château de Windsor, suivant les conseils des médecins pour se reposer.

Avant cela, la reine avait passé une nuit à l’hôpital – sa première visite en huit ans – après avoir annulé un voyage en Irlande du Nord.

Elle a également été photographiée utilisant une canne pour la première fois depuis plus de 20 ans.