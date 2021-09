Kate Middleton et le prince William embauchent deux rôles royaux pour une couverture de maternité | Royale | Nouvelles

Une fois de plus le chanteur et la femme d’affaires Noelia ont partagé dans une interview sur vidéo où elle apparaît ouvrant son cœur, où elle a révélé qu’elle était déjà prête à être mère. Probablement que la nouvelle de l’agrandissement de sa famille la partagera très bientôt, ce qui serait l’une des plus excitantes […] More