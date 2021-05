Kate Middleton et le prince William embauchent un nouveau candidat au domaine de Norfolk | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont annoncé une nouvelle opportunité d’emploi passionnante pour un professionnel qualifié aux doigts verts. Le couple cherche à embaucher un nouveau jardinier en chef qui sera chargé de superviser un jardin privé sur leur domaine de Norfolk.

Le poste sera basé dans l’une des propriétés de Cambridge à Norfolk, mais la description de poste ne précisait pas laquelle.

Cependant, certains médias spéculent que le poste sera basé à Anmer Hall, où William et Kate passent la plupart des week-ends et des vacances.

La description de poste indique que le jardinier en chef dirigera une «très petite équipe» et aura un large éventail de responsabilités.

Le candidat horticole devra travailler avec son équipe comprenant «un concepteur de jardin, des entrepreneurs et d’autres membres du personnel de la maison privée» pour garder la propriété impeccable.

Le jardinier en chef et son équipe travailleront d’arrache-pied pour s’assurer que le terrain est «entretenu selon les normes les plus élevées possible en tout temps».

En ce qui concerne l’expertise, les Cambridges ont demandé que le candidat ait «une forte orientation horticole, une excellente connaissance des plantes, ainsi que des compétences pratiques et une expérience de travail sur un domaine privé».

Ils ont également demandé que le candidat ait de l’expérience dans «l’horticulture d’agrément, ornementale et productive, et qu’il soit désireux d’appliquer les principes du jardinage biologique.

Le prince Charles et Kate Middleton sont des partisans des techniques de jardinage biologique qui impliquent une utilisation minimale de substances chimiques fabriquées.

Si vous êtes intéressé par le poste permanent de jardinier en chef, vous pouvez postuler via le site Web des postes vacants royaux.

La date de clôture des postes vacants est le 20 mai.