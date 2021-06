Kate Middleton et le prince William envoient un «cadeau» pour bébé Lilibet | Royale | Nouvelles

L’Instagram de Kate Middleton et William salué par les experts

Le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli une sœur cadette pour leur fils de deux ans, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, le vendredi 4 juin. Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor est née à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie et pesait 7 lb 11 oz. Une source a confié à US Weekly que Kate et William étaient « informés de la naissance et ont envoyé un cadeau à Lilibet ».

Le compte Twitter officiel de William et Kate a également publié un message après l’annonce de la nouvelle hier.

Ils ont déclaré: “Nous sommes tous ravis de l’heureuse nouvelle de l’arrivée de bébé Lili. Félicitations à Harry, Meghan et Archie.”

Le message est venu après que Kate et William se soient récemment retrouvés face à une division avec Harry et Meghan, qui ont quitté leur poste de membre de la famille royale l’année dernière, avant de plonger la monarchie dans la crise avec leur interview explosive d’Oprah Winfrey.

Harry a ensuite fait d’autres commentaires controversés sur sa famille au cours des semaines suivantes et a également parlé d’une rupture de longue date avec son frère.

Kate et William ont envoyé “un cadeau” à bébé Lilibet (Image: GETTY)

Le duc a également accusé sa famille de “négligence totale” lorsque Meghan se sentait suicidaire au milieu du harcèlement sur les réseaux sociaux.

Le palais de Buckingham a répondu qu’ils étaient « attristés » par les allégations, mais « les souvenirs peuvent varier ».

Dans sa série Apple TV sur la santé mentale, il a ensuite fustigé les compétences parentales du prince Charles, critiquant son père pour s’attendre à ce que ses fils subissent les pressions de la vie royale, tout comme Charles l’a fait, au lieu de les protéger.

Harry a également expliqué qu’il se sentait “piégé” au sein du cabinet lors de son entretien avec Oprah en mars, avant d’ajouter qu’il se sentait incapable d’obtenir de l’aide de Meghan lorsqu’elle se sentait suicidaire.

Kate et William ont également félicité Meghan et Harry sur Instagram (Image: PA)

Il a ajouté qu’il ressentait de la “compassion” pour son frère William et son père, le prince Charles, incapables de quitter leurs rôles, alors qu’il le pouvait.

Harry a déclaré: “Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une immense compassion pour cela.”

Harry a également dit à Oprah qu’il se sentait déçu par son père pour l’avoir coupé financièrement et qu'”il y a eu beaucoup de mal qui s’est passé” entre eux.

Peu de temps après la diffusion de l’interview, William a déclaré publiquement qu’il n’avait pas encore parlé à Harry.

Les couples royaux ont eu récemment une relation tendue (Image: GETTY)

Cependant, lorsqu’Archie est né en mai 2019, Kate et William ne tarisaient pas d’éloges sur le nouvel ajout à la famille.

Le posté sur Instagram à l’époque: “Le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de la nouvelle de la naissance du fils du duc et de la duchesse de Sussex aujourd’hui et ont hâte de rencontrer le dernier ajout à la famille.”

En s’adressant à des membres de la presse plus tard le même mois, William a déclaré qu’il avait “beaucoup de conseils” pour son jeune frère.

Il a déclaré: «Je lui souhaite tout le meilleur et j’espère que les prochains jours, ils pourront s’installer et profiter d’un nouveau-né dans leur famille et de toutes les joies qui vont avec.

Le duc et la duchesse de Sussex vivent désormais avec leurs enfants aux États-Unis (Image: EXPRESS)

“[We’re] absolument ravis et impatients de les voir dans les prochains jours alors que les choses se calment.

“Je suis très heureux et heureux d’accueillir mon frère dans la société de privation de sommeil qu’est la parentalité.”

Kate a également qualifié la parentalité de « intimidante la première fois » à l’époque.

Elle a déclaré : « C’est un moment formidable pour avoir un bébé. Le printemps est dans l’air. C’est assez génial.

“Comme l’a dit William, nous avons hâte de le rencontrer et de savoir quel sera son nom. C’est vraiment excitant pour tous les deux.”

Harry et Meghan ont remercié les supporters sur leur site Web Archewell après leur annonce (Image: GETTY)

Dans un message de remerciement après avoir annoncé la naissance de leur fille sur leur site Internet Archewell, Harry et Meghan ont déclaré hier : “Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili.

“Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

