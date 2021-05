Kate Middleton et le prince William font un «petit pas vers la normalité» – rupture avec la tradition Covid | Royal | Nouvelles

Kate et le prince William ont mené des dizaines d’engagements royaux pendant la pandémie de coronavirus, la grande majorité étant tenue en ligne en raison des restrictions de Covid. Mais un expert royal a souligné que le couple prévoyait d’effectuer plusieurs visites en personne cette semaine, pour coïncider avec la Semaine de sensibilisation à la santé mentale. Il a décrit les plans comme un “retour à la normalité”.

Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a annoncé la nouvelle sur Twitter, où il a déclaré que le couple prévoyait de se rendre jeudi dans les West Midlands.

Il a écrit: «Des signes d’un retour à la normalité?

“Les Cambridges ont sorti une autre vidéo de Hold Still mais ont en fait annoncé officiellement qu’ils s’engageraient jeudi dans les West Midlands avec des jeunes pour soutenir la Semaine de sensibilisation à la santé mentale.”

Il a ajouté: “Ils ne disent pas encore où mais je le vois comme un petit pas en arrière vers la normalité.”

Ces dernières semaines, Kate et William ont assisté à plusieurs engagements en personne, tout en respectant les règles de distanciation sociale.

Mais depuis décembre dernier, le couple n’a effectué qu’une seule fois une visite en dehors de Londres.

C’est à ce moment-là que les Cambridges ont visité une ferme dans le nord-est de l’Angleterre, où ils ont visité les hangars à bétail, à valvage et à agneau.

Le couple a discuté avec des agriculteurs locaux de leurs expériences de l’année dernière, y compris de l’impact de la pandémie sur leur santé mentale.

Ces derniers jours, Kate et William ont fait connaître le nouveau livre de photographie de la duchesse, Hold Still: A Portrait of Our Nation en 2020.

L’initié a vu Kate demander au public de soumettre leurs images qui ont capturé la vie des gens pendant la pandémie.

Plus de 31000 candidatures ont été soumises et, avec l’aide de cinq autres juges, elle a réduit les images dans le top 100.

Le livre contient les 100 images, ainsi qu’une préface écrite par la duchesse.

Le livre est déjà devenu un best-seller, même s’il n’a été lancé que vendredi.

Le produit de la vente du livre sera partagé entre l’organisation caritative pour la santé mentale Mind et la National Portrait Gallery, contribuant ainsi à soutenir les projets artistiques et de santé mentale à travers le Royaume-Uni.