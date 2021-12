Kate Middleton et le prince William ne parviennent pas à rejoindre Camilla et Charles à la chapelle St George | Royale | Des nouvelles

Le prince Charles et Camilla ont été vus arriver à la chapelle St George pour assister à un service de Noël, mais le duc et la duchesse de Cambridge étaient introuvables. Ils ont été rejoints par quatre autres membres de la famille royale à l’église – le duc et la duchesse de Gloucester, les cousins ​​germains de la reine et les Wessexe.

Plutôt que de passer Noël à Windsor avec la reine, le duc et la duchesse de Cambridge passeront Noël à Norfolk.

Ils seront rejoints par certains membres de la famille Middleton, a déclaré un porte-parole du palais de Kensington.

La dernière fois que les Cambridges ont célébré Noël avec les Middleton, c’était en 2016, lorsqu’ils sont allés à l’église de Bucklebury en tant que famille de quatre personnes avec George et Charlotte.

Mais bien qu’ils ne soient pas avec la reine le jour de Noël, Kate et William la verraient apparemment pendant la période de Noël, selon le Mirror.

La reine était également notoirement absente des festivités ce matin.

On pense qu’elle a séjourné au château de Windsor, à proximité.

C’est la deuxième année consécutive que le monarque reste au château de Windsor pour Noël après l’annulation de la célébration festive traditionnelle de la famille royale à Sandringham.

Traditionnellement, la reine célébrait Noël lors d’un service à l’église St Mary Magdalene, à quelques pas du domaine de la reine à Sandringham.

MISES À JOUR EN DIRECT: Famille royale EN DIRECT: Meghan a annoncé un nouveau déménagement après l’affichage de Kate

Mais aujourd’hui, elle sera rejointe par Charles et Camilla au château, a déclaré Clarence House dans un communiqué plus tôt cette semaine.

La présence des Wessex et des Gloucester à l’église ce matin suggère qu’ils pourraient également rendre visite au monarque plus tard dans la journée.

La reine a également été contrainte d’annuler son traditionnel déjeuner familial avant Noël, qui devait avoir lieu mardi dernier.

Le déjeuner est généralement suivi par ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Les Gloucesters et les Kent assistent également normalement au déjeuner, qui a généralement lieu au palais de Buckingham avant que la reine ne se rende à Sandringham.

Les annulations interviennent dans un contexte d’augmentation des cas de coronavirus au Royaume-Uni.

122 186 nouveaux cas de coronavirus avaient été enregistrés au Royaume-Uni vendredi à 9 heures, selon les derniers chiffres du gouvernement.