Kate Middleton et le prince William offriront au personnel du NHS un cadeau d’une vie pour marquer une étape | Royale | Nouvelles

Kate Middleton participe à la station de réaction à Wimbledon

Le duc et la duchesse de Cambridge célébreront le 73e anniversaire du NHS le lundi 5 juillet lors d’un service d’action de grâce à la cathédrale Saint-Paul. Ils célébreront également la contribution des travailleurs du NHS pendant la pandémie en accueillant le NHS Big Tea dans les jardins du palais de Buckingham, pour rendre hommage à leurs efforts exemplaires au cours des 18 derniers mois.

Le Big Tea célébrera les travailleurs de la santé qui se sont surpassés pendant la pandémie.

Il s’agit d’une initiative nationale organisée par NHS Charities Together, et l’événement au palais n’est que l’un des milliers qui ont lieu lundi dans les maisons, les hôpitaux, les écoles et les espaces communautaires à travers le Royaume-Uni.

Kate et William, qui sont des mécènes du groupe caritatif, rencontreront un certain nombre de membres du personnel du NHS, allant des infirmières des services respiratoires, des conseillers et des soignants.

Le personnel du NHS travaillant dans des rôles non cliniques, y compris les responsables de la restauration et les coordinateurs de l’entretien ménager, sera également présent.

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William s’apprêtent à offrir au personnel du NHS un régal d’une vie (Image: .)

Kate et le prince William célébreront le 73e anniversaire du NHS le lundi 5 juillet (Image: .)

Alexandra Heys, responsable du service d’infirmières de l’unité de soins respiratoires aigus du Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust, a déclaré: “Le thé spécial de Buckingham Palace signifie beaucoup pour le personnel du NHS qui a traversé tant de choses au cours de la dernière année, et je me sens tellement honoré rencontrer le duc et la duchesse de Cambridge aujourd’hui.

“Je sais par expérience personnelle que l’année dernière a eu un impact considérable sur le personnel du NHS qui a travaillé incroyablement dur pour prendre soin des patients pendant une période difficile.

“Mon équipe de l’unité de soins respiratoires aigus a soigné plus de 300 patients Covid très malades, qui ont tous nécessité des soins dédiés 24 heures sur 24.

« Tout le personnel du NHS est allé au-delà, fournissant des soins supplémentaires dans des circonstances difficiles, notamment en mettant en relation les patients isolés et très malades avec leurs familles dans leurs moments les plus difficiles.

Kate et William célébreront les travailleurs de la santé qui se sont surpassés pendant la pandémie (Image: .)

“Nous avons tous traversé beaucoup de choses, donc voir le public soutenir le NHS Big Tea à une telle échelle est un immense coup de pouce et fait vraiment une différence.”

Le Big Tea suivra le service à la cathédrale Saint-Paul de lundi, qui a été organisé pour célébrer la contribution du NHS au pays pendant la pandémie.

Il réfléchira sur le travail et les réalisations du personnel de santé, des bénévoles et des carrières tout au long de la crise sanitaire.

William et Kate seront rejoints par des personnalités de premier plan de la réponse à la pandémie du NHS, dont le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, la matrone May Parsons, qui a administré la première vaccination Covid-19 en dehors des essais cliniques et Sam Foster, l’infirmière qui a donné le premier Oxford Jab AstraZeneca.

Le prince William a rejoint le prince Harry pour dévoiler une nouvelle statue de Diana (Image: .)

Des centaines de membres du personnel et de patients de première ligne seront également parmi les participants, y compris des membres du personnel qui ont traité les premiers patients de Covid-19 en Angleterre, et un certain nombre de patients qui ont été traités pour le virus.

Le NHS England a déclaré que le personnel serait placé “au cœur” du service à distance sociale.

Un certain nombre de visages célèbres ont fait l’éloge de l’événement à venir, organisé par NHS Charities Together.

L’actrice Olivia Colman, qui incarne la reine dans les saisons trois et quatre de The Crown de Netflix, a déclaré: “Comme toujours, je suis extrêmement reconnaissante envers notre héroïque NHS, mais encore plus après cette année très particulière.

Ligne britannique jusqu’au trône (Image: Express)

“Nous sommes tellement chanceux d’avoir notre NHS, et aujourd’hui nous fêterons son 73e anniversaire. Il y a beaucoup à célébrer, mais aussi beaucoup à prendre en compte alors que nous essayons de nous remettre de l’année écoulée.

“C’est à notre tour de prendre soin de notre personnel du NHS et de leur montrer tout l’amour et le respect que nous pouvons, en collectant des fonds pour le soutien que NHS Charities Together fournit.”

Le football anglais Jordan Henderson, qui a marqué l’un des quatre buts lors du match de l’Euro 2020 contre l’Ukraine hier, a décrit le personnel du NHS comme les « vrais héros ».

Le footballeur, nommé champion officiel du NHS Charities Together en janvier à la suite de sa création de l’initiative #PlayersTogether, a déclaré: “Après les 16 derniers mois, cette nation doit beaucoup au NHS et le moins que nous puissions faire en juillet est d’encourager tout le monde à exprimer leur gratitude collective pour ce soutien désintéressé.

“Nous savons qu’en tant que footballeurs, nous sommes souvent ceux que l’on admire, mais il s’agit des vrais héros, donc, de la part de nous tous associés aux équipes de football d’Angleterre, nous levons nos tasses pour le NHS Big Tea avec un message simple – merci toi.”