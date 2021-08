Kate Middleton et le prince William ont le cœur brisé par «l’impolitesse des gens se moquant de George» | Royale | Nouvelles

in

Le jeune prince, qui a récemment eu huit ans, a fait fondre le cœur des fans royaux le mois dernier alors qu’il était capturé en train d’encourager l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie. Les fans ont partagé leur joie de voir le futur roi avoir l’air élégant en costume-cravate alors qu’il regardait avec ses parents. Il a ensuite été photographié en train de les serrer dans ses bras lorsque l’Angleterre a marqué au début du match.

Mais ensuite, il a été vu triste après que l’équipe ait perdu de justesse contre l’Italie aux tirs au but.

George a également reçu du trolling en ligne après le match, ce qui, selon la biographe royale Angela Levin, a probablement été contrarié par Kate et William.

S’exprimant sur True Royal TV, elle a ajouté qu’elle espérait que la famille royale pourrait “surmonter cela”.

Elle a déclaré: “Ils ont été tellement bouleversés par la grossièreté des gens qui se moquent d’un petit garçon.

“J’espère qu’ils pourront surmonter cela.”

Une source a également récemment déclaré à Us Weekly que Kate et William s’inquiétaient du fait que George grandisse dans le monde des médias sociaux en tant que futur roi.

La source a déclaré: “Bien sûr, William et Kate sont inquiets de ce que l’avenir réserve à George.

« Il grandit à une époque différente de celle de ses parents.

LIRE LA SUITE: SONDAGE Meghan Markle: Kate devrait-elle étendre la branche d’olivier aux Sussex?

George a également été récemment photographié en train de se sentir à l’aise dans de nouvelles photos prises pour son anniversaire le mois dernier.

Sur la nouvelle photo, il s’est perché sur le capot d’un Land Rover Defender dans un doux clin d’œil à son arrière-grand-père, le prince Philip, décédé en avril.

George a également été photographié rayonnant de Kate, qui était derrière la caméra sur la nouvelle photo.

Il était vêtu avec désinvolture d’un haut à rayures de style polo et d’un short.

La duchesse est une photographe passionnée et produit régulièrement des images de George, de la princesse Charlotte et du prince Louis pour marquer les jalons de leur vie.

L’image a été prise à l’extérieur à Norfolk, où les Cambridges ont leur maison familiale, Anmer Hall, qui est proche de la résidence Queen’s Sandringham.

George a également fait l’objet d’un examen minutieux dans une nouvelle émission de télévision HBO Max intitulée The Prince, qui est également peu susceptible d’avoir bien marché avec Kate et William.

L’émission se moque de chaque membre de la famille royale, mais une grande partie du programme se concentre sur la parodie de George et de ses frères et sœurs, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans.

La militante des droits des femmes et auteur, le Dr Shola Mos-Shogbamimu, a récemment déclaré sur Good Morning Britain : « En fin de compte, les enfants sont interdits.

“Créer une parodie pour se moquer d’un enfant de 8 ans n’est pas drôle.

“C’est injustifié et cela va à l’encontre de notre sens collectif des responsabilités.”