Kate Middleton et le prince William ont mis en garde contre le fait de « franchir la ligne » en Écosse | Royale | Nouvelles

Graham Smith a déclaré à Express.co.uk que le duc et la duchesse de Cambridge devaient faire attention à ne pas « franchir la ligne » en Écosse avec un message « pro-union », car la nation pourrait bientôt faire face à un deuxième référendum sur l’indépendance, si Nicola Sturgeon l’obtient souhaiter. M. Smith a ajouté que le prince William et Kate feraient le jeu de Mme Sturgeon et du SNP si le couple franchissait la ligne alors que les tensions montaient en Écosse.

Republic est une organisation qui milite pour l’abolition de la monarchie et pour que le Royaume-Uni ait un chef d’État démocratique et élu.

M. Smith a déclaré: “Je pense qu’il y a une ligne fine à franchir.

“S’ils vont simplement en Écosse pour arborer le drapeau pour ainsi dire, il n’est pas déraisonnable que le chef de l’État et la famille royale le fassent en son nom.

“Mais s’ils commencent à faire des choses qui sont ouvertement pro-syndicales au milieu d’un large débat écossais sur l’indépendance, je pense que cela dépasse les bornes et qu’ils doivent être très prudents.

“S’ils franchissent la ligne trop loin, cela fera le jeu de la campagne pour l’indépendance.”

En juin, Colin Blazier a déclaré à GB News que la famille royale devra faire plus pour renverser certains sentiments concernant l’indépendance et le républicanisme en Écosse.

M. Blazier a déclaré: “L’Ecosse est plus encline au républicanisme que l’Angleterre.

“Pas de beaucoup, mais assez pour donner des nuits blanches aux courtisans, surtout avec un autre référendum sur l’indépendance qui se profile.

“C’est le contexte de la présence de la reine en Écosse – pour ce qu’on appelle la semaine de Holyrood.

Il a poursuivi: “Elle ne peut pas changer sa façon de parler, pas plus que William. Il est allé à l’école à Eton pas à Easterhouse. Mais il existe d’autres façons de montrer votre amour du pays. En y vivant, par exemple.

“William a étudié à l’Université de St Andrews, c’est là qu’il a rencontré sa future épouse et notre future reine, Kate.

“Mais les visites occasionnelles ne suffiront pas. Quelques semaines à Balmoral au cours de l’été ne convaincront pas les royalistes écossais hésitants que l’institution de la monarchie est aussi attachée à l’Aberdeenshire qu’à Ascot.

“William et Kate, et leurs beaux enfants, devraient BOUGER, VIVRE et TRAVAILLER en Ecosse.”