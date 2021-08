Kate Middleton et le prince William ont une troisième maison TRÈS privée | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont reçu Tam-Na-Ghar en Écosse par la reine mère peu avant sa mort en 2002. Le cottage de trois chambres est situé sur le domaine de Balmoral.

La résidence est tellement privée qu’il y a très peu de photos.

Kate et William auraient utilisé le chalet comme retraite lorsqu’ils étaient étudiants à l’Université St Andrew.

Ils auraient également séjourné dans leur troisième maison en 2019 lorsque la famille royale s’est réunie au château de Balmoral pour leurs vacances d’été annuelles.

Une source a déclaré à Vanity Fair à l’époque: “La reine a beaucoup d’invités à venir et pour alléger la pression, les Cambridges sont susceptibles de rester au chalet.

“Cela pourrait avoir des avantages supplémentaires pour tout le monde car cela signifie plus d’espace dans le château.”

Chaque année, la reine se rend à Balmoral pour ses vacances d’été où elle est rejointe par d’autres membres de la famille royale.

Cette année est le premier voyage du monarque dans les Highlands écossais sans son mari bien-aimé, le prince Philip, décédé en avril.

Cependant, Kate, William et leurs trois enfants devraient faire partie de la famille royale tenant compagnie à Sa Majesté.

La famille est généralement basée dans sa résidence londonienne Kensington Palace pendant la période scolaire lorsque le prince George et la princesse Charlotte sont à l’école et que le prince Louis a une crèche.

L’expert royal Katie Nicholl a dit OK! Magazine : « Les vacances d’été à Anmer sont le moyen idéal pour Kate et William de décompresser.

“S’il y a des engagements royaux pour eux, ils seront rares.

“Alors que dans le passé, nous avons vu le couple profiter de vacances plus somptueuses au ski ou dans des climats plus ensoleillés, ils ont adopté une approche royale plus traditionnelle et ont plutôt passé leur temps dans des résidences royales au Royaume-Uni.

« Cela pourrait évidemment être le résultat des restrictions de voyage de Covid, mais je pense également que Kate et William se transforment en futurs roi et reine et adoptent donc des pratiques plus traditionnelles. »

Les Cambridges auraient récemment passé des vacances dans les îles Scilly avec leurs trois enfants.