Kate et William se sont rendus à Kew Gardens, dans l’ouest de Londres, le 13 octobre, pour mettre en lumière l’engagement du duc de Cambridge à lutter contre les principaux défis environnementaux de notre époque. À Kew, ils se sont assis avec des enfants de l’école Heathland, à Hounslow, et ont réfléchi à des idées axées sur la résolution de crises telles que la pollution et le changement climatique.

Et leur engagement et leur approche de ce travail ont été très appréciés par les A-listers qui ont pris part à l’engagement avec eux.

M. Backshall a déclaré au magazine Town & Country: « Ils se sont assis avec les enfants et ils les ont écoutés et ils ont travaillé avec eux pendant une demi-heure.

« Ils ne sont pas venus ici pour une séance de photos, ils sont venus ici pour s’asseoir, parler et écouter les enfants.

« C’est du cœur, c’est réel, c’est authentique, et les gens le comprennent et s’y connectent.

« C’est très facile, surtout si vous êtes quelqu’un dans son genre de poste, d’ajouter simplement votre nom en tant qu’étiquette à un grand projet sans rien avoir à voir avec cela.

« Mais ils ne le font pas, ils le vivent, ils le possèdent, et je pense que les gens y répondront. »

Au cours de leur visite, Kate et William ont exhorté les enfants à proposer des idées créatives dans le cadre de l’initiative Generation Earthshot, une émanation du prix Earthshot du prince William.

Au cours de la prochaine décennie, le prix récompensera un total de 50 personnes, gouvernements ou groupes capables de proposer des solutions viables à cinq menaces majeures pour l’environnement.

La première cérémonie de remise des prix aura lieu le 17 octobre à l’Alexandra Palace de Londres et devrait réunir des célébrités et des militants du climat.

D’autre part, Generation Earthshot n’est pas un concours, mais invite tout de même les enfants de plus de 10 ans du monde entier à réfléchir aux meilleures solutions pour aider à réparer notre planète.

Le fait que William et Kate soient directement impliqués dans Earthshot donne à l’initiative une « crédibilité » et l’entoure d' »un buzz et d’une excitation », selon la rameuse olympique britannique Helen Glover qui était également à Kew hier.

Elle a déclaré: « Nous l’avons ressenti lorsqu’ils sont entrés dans la pièce et que les enfants sont tous excités parce qu’ils pensent que ce que nous faisons est si important.

« Et quand un enfant se sent important et se sent élevé, il sait qu’il peut faire un changement, il est écouté.

« Ils ne sont pas seulement écoutés par les gens qui les entourent, ce qui est crucial, mais ils sont écoutés par des personnes qui occupent une place centrale dans notre pays.

« Et je pense que c’est tellement stimulant. »

Dans une déclaration publiée par Kensington Palace après la visite d’hier à Kew Gardens, William a souligné l’importance d’impliquer les enfants dans la lutte pour la planète.

Il a déclaré : « L’éducation est un élément si important de la protection de notre planète.

« Nous devons inspirer à la prochaine génération l’optimisme, la confiance et l’enthousiasme pour rechercher ces solutions et continuer à construire un avenir plus durable.

« Nous savons que les jeunes enfants identifient déjà le climat comme l’une de leurs plus grandes préoccupations, et Generation Earthshot vise à les éduquer et à les encourager pour qu’ensemble nous puissions trouver les réponses. »

William doit faire une autre apparition publique à l’approche des prix de dimanche.

Ce soir, il rejoindra un épisode spécial de BBC Newscast, au cours duquel il aura une conversation en tête-à-tête avec le diffuseur Adam Fleming.

Le programme a été filmé au palais de Kensington, où le duc a même organisé un quiz axé sur la prochaine conférence sur le changement climatique COP26.

Cette conférence de l’ONU se déroulera à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre.