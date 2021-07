Kate Middleton et le prince William pourraient rompre avec la tradition royale avec le prince George | Royale | Nouvelles

Selon le commentateur royal Duncan Larcombe, Kate et le prince William ne “se retireront pas au pensionnat” de Prince George l’année prochaine. Il a déclaré: “J’ai cru comprendre pendant un certain temps, peut-être même avant la naissance de George, que William tenait beaucoup à ce que tout enfant qu’il aurait ne soit pas envoyé en pensionnat.”

M. Larcombe a noté que le duc de Cambridge n’avait pas eu de mauvaise expérience pendant ses années d’internat.

Cependant, il est peut-être encore plus désireux de garder son jeune fils à la maison pour les années à venir.

Parler à OK ! magazine, l’expert a poursuivi: “Eton pour William et Harry n’était pas une période malheureuse, à part le fait que c’était quand leur mère est décédée, ce qui signifie que William ne blâme pas l’école ou l’expérience de l’internat.

“Mais il n’a jamais eu l’intention d’avoir ses enfants comme pensionnaires à temps plein et si George va dans une école qui le propose, il sera probablement un pensionnaire de jour.”

Les spéculations sur la fréquentation d’un pensionnat de Prince George ont commencé à tourbillonner à l’approche de son huitième anniversaire.

En effet, le prince Harry et le prince William ont été inscrits dans un pensionnat après avoir atteint cet âge.

Un autre commentateur royal a déclaré que Kate et le prince William prendront probablement en compte la personnalité de leurs enfants et s’ils sont heureux dans leurs écoles actuelles.

Elle a déclaré: “Nous sommes habitués à voir les membres de la famille royale rompre avec la tradition ces jours-ci, donc ce ne sera pas un choc énorme s’ils font les choses à leur manière.

“Je pense que le point de vue de William et Kate sera, si les enfants sont heureux dans leur école, pourquoi changer les choses.”

Prince George et Prince Charlotte, six ans, fréquentent actuellement l’école Thomas’s Battersea.

Cette école préparatoire accueille des enfants âgés de 5 à 13 ans.

Leur jeune frère, le prince Louis, a commencé à fréquenter la Willcocks Nursery, à proximité du palais de Kensington, en avril.

L’enfant de trois ans a été photographié par Kate lors de son premier jour d’école.

Dans le cliché, partagé le jour de son anniversaire, le petit Cambridge avait un immense sourire alors qu’il était sur un vélo d’équilibre rouge.

Trois générations de la royauté britannique dans l’histoire récente ont été éduquées dans des pensionnats.

Célèbre, le prince Philip a fréquenté Gordonstoun en Écosse et a décidé d’y inscrire également ses trois fils.

Le prince Harry et le prince William n’ont pas assisté à Gordonstoun, qui avait été détesté par le prince Charles.

Néanmoins, à l’âge de huit ans, ils ont commencé à fréquenter l’école Ludgrove dans le Berkshire.

Là-bas, ils recevaient souvent la visite de leur mère, la princesse Diana.

Une fois qu’ils ont atteint l’âge de 13 ans, ils ont déménagé à Eton, à quelques pas du château de Windsor.

La proximité de la résidence de la reine a permis au prince William de déjeuner souvent avec ses grands-parents, selon l’auteur royal Robert Lacey.

Ces rencontres ont non seulement offert un moment intime entre grands-parents et petit-fils alors que la princesse Diana et le prince Charles traversaient une séparation amère, mais ont également permis au prince William de se familiariser avec son futur rôle, a déclaré l’auteur.

Décrivant les déjeuners entre les grands-parents et le désormais duc de Cambridge, qui ont contribué à renforcer le lien entre le jeune héritier et le monarque, M. Lacey a écrit dans son livre Battle of Brothers : « Pudding terminé, Philip ferait une sortie discrète, laissant sa femme et petit-fils ensemble dans la salle Oak lambrissée avec son lustre à six bras suspendu au-dessus de la table devant la magnifique tapisserie des Gobelins de la reine Victoria de The Hunt.

“Dans ce cadre splendide et historique mais aussi intime, la grand-mère et le petit-fils – monarque et futur héritier – se mettaient au travail, bavardaient et “partageaient” comme seuls les deux pouvaient le faire.”