Le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, envisageraient de déménager à Windsor pour passer plus de temps avec la reine Elizabeth II, 95 ans. Une source a déclaré au Mail on Sunday que William et Kate avaient “regardé” sur des options appropriées pour apporter leurs trois jeunes enfants.

Les Cambridges partagent actuellement leur temps entre le Kensington Palace de Londres et Anmer Hall sur le Queen’s Sandringham Estate.

Cependant, le trajet de 115 milles entre leurs maisons de Londres et de Norfolk a créé des problèmes pour la famille.

Une source a déclaré au Mail on Sunday: “Anmer Hall avait du sens pendant que William était pilote d’hélicoptère à East Anglia et c’était utile pour Noël à Sandringham, mais cela ne fonctionne plus vraiment.

“C’est un peu trop loin pour les week-ends, mais Windsor est un parfait compromis.

“Ils envisagent des options dans la région.”

Un déménagement à Windsor, à seulement 25 miles à l’ouest du palais de Kensington, rapprocherait également Kate et ses enfants de leurs grands-parents.

Michael, 72 ans, et Carole Middleton, 66 ans, vivent également dans le comté royal de Berkshire, dans le village de Bucklebury.

Lorsque William vivait près du château de Windsor pendant son séjour à Eton College, le duc de Cambridge appréciait souvent ses déjeuners dominicaux avec la reine et le regretté duc d’Édimbourg.

Sa Majesté devrait également continuer à se rendre dans sa retraite écossaise Balmoral pendant les vacances d’été.

Une propriété qui aurait été présélectionnée par les Cambridges est Fort Belvedere.

La maison classée Grade II est située à la pointe sud du Windsor Great Park de 5 000 acres à Egham.

En 1936, après avoir vécu à Fort Belvedere pendant cinq ans, le roi Édouard VIII a signé ses lettres d’abdication dans la maison du nord du Surrey.

L’oncle de la reine Elizabeth a dit un jour que l’on pouvait voir St Paul’s “avec une longue-vue” par temps clair au sommet de la tour du Fort Belvedere.