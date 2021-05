Kate Middleton et le prince William revivent les jours d’étudiants avec des plats à emporter poisson et frites | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge, connus sous le nom de comte et de comtesse de Strathearn lorsqu’ils étaient en Écosse, sont retournés dans leur ville universitaire pour une journée d’engagements royaux mercredi dans le cadre de leur tournée au nord de la frontière. William, 38 ans, et Kate, 39 ans, ont apprécié un plat à emporter de l’Anstruther Fish Bar où ils étaient des «clients réguliers» en tant qu’étudiants il y a 20 ans.

Le couple a tous deux apprécié un haddock frit à 7,95 £ et des chips enveloppés de papier.

Ils ont pris leur dîner pour manger sur un banc avant de retourner à la boutique, dans la ville côtière d’Anstruther, pour une glace.

Kate a dit au personnel que c’était un “voyage dans le passé”, tandis que William a dit que le poisson-frites était aussi bon qu’il se souvenait.

Le fish and chips a partagé sa joie de la visite des Cambridges dans un post Facebook.

Le message disait: “Nous pouvons à peine croire que cela fait presque 20 ans que nous avons eu l’honneur de faire frire du haddock écossais et des chips pour nos clients habituels de l’époque, Prince William et Catherine Middleton, alors qu’ils étaient étudiants à l’Université St Andrew’s.

“Avance rapide jusqu’à cet après-midi et vous pouvez imaginer notre excitation lorsque nous avons eu le privilège d’accueillir à nouveau le duc et la duchesse de Cambridge (ou, pour leur donner leurs titres officiels écossais … le comte et la comtesse de Strathearn) à Anstruther Fish Bar.

«Leurs Altesses Royales se sont rendues aujourd’hui dans l’East Neuk de Fife et nous ont surpris en terminant leur visite par un souper de poisson à emporter, ce qui, selon la duchesse, était un charmant« voyage dans le passé ».

«Ils ont apprécié toute l’expérience à emporter, comme le font la plupart des visiteurs d’Anstruther, assis sur un banc près du port, tout en surveillant sans aucun doute les mouettes locales affamées!

William et Kate ont ensuite assisté à un cinéma drive-in au palais de Holyroodhouse où ils ont organisé une projection spéciale de Disney’s Cruella pour le personnel du NHS.

Les Cambridges se sont rencontrés pour la première fois il y a deux décennies lorsqu’ils étaient étudiants à l’Université de St Andrews.

Au cours de leur première année en 2001, William et Kate vivaient à quelques portes l’un de l’autre dans la résidence de St Salvator et sont devenus amicaux, socialisant ensemble et jouant au tennis.

Elle a attiré son attention lorsqu’il a dépensé 200 £ pour une place au premier rang lors d’un défilé de mode étudiant caritatif où Kate a foulé le podium avec confiance dans une robe en dentelle transparente qui révélait ses sous-vêtements noirs.

Kate, qui a cinq mois de plus que William, est également crédité de l’avoir persuadé de poursuivre ses études alors qu’il envisageait d’arrêter au cours de sa première année.

On pense que le futur roi et la future reine sont devenus un objet vers Noël 2003.

La première confirmation que le couple était lié de manière romantique est venue quand ils ont été photographiés sur les pistes de la station de ski suisse de Klosters en mars 2004.