Kate Middleton et le prince William se préparent pour la prochaine décennie «charnière» alors que les services publics se multiplient | Royal | Nouvelles

Célébrant leur 10e anniversaire de mariage, le duc et la duchesse de Cambridge devraient devenir des membres à part entière de la famille royale à mesure qu’ils vieilliront. Alors que la reine se dirige vers un moment où elle pourrait remettre le trône au prince Charles, Kate et William devront s’acquitter de plus de tâches royales à l’avenir, a déclaré la commentatrice royale Camilla Tominey. En plus de ce rôle royal accru, Kate et William devront également réussir à élever trois enfants aux yeux du public.

Comme l’a déclaré Mme Tominey, le couple devra s’adapter pour être des parents «pratiques» tandis que le public désire voir davantage le couple.

Commentant les rôles de la paire au cours de la prochaine décennie, le rédacteur en chef adjoint du Daily Telegraph a déclaré: “Je pense que la prochaine décennie pour William et Kate sera cruciale, pour un certain nombre de raisons, tout d’abord, ils entrent tous les deux dans leur 40s.

«Je pense que les années entre 40 et 50 ans pour toute personne sont vraiment importantes en ce qui concerne le travail qu’elle fait et la vie qu’elle mène avec ses enfants.

«Ils vont devoir gérer ce rôle extrêmement public, avec des jalons importants dans leur vie et ils essaient de trouver le juste équilibre entre être des parents pratiques, mais également ce désir du public de les voir plus et d’exiger. de la monarchie pour continuer à intensifier leur service public.

«En effet, lorsque la transition viendra, ils seront le prochain prince et princesse de Galles.

«Ils ne sont pas là uniquement pour dévoiler des plaques et planter des arbres.

“Je pense que ce sont ces grands projets qui caractériseront les dix prochaines années de la vie de William et Kate.”

En effet, William comme son père, a commencé à jouer un plus grand rôle dans les devoirs royaux.

Charles ayant attendu si longtemps pour devenir roi, le commentateur a affirmé que le prince de Galles ne renoncerait pas à sa chance de monter sur le trône.

Mme Hoyer a déclaré: “Il est prêt à dire si nous l’aimons, si l’Angleterre l’aime, je ne sais pas.

«Mais je pense qu’ils partageront probablement un peu les tâches, pour être honnête, William et Charles.

“Ils seront comme des doubles rois.”

Bien qu’il ne sache pas si William partagera ses fonctions avec son père ou montera lui-même sur le trône, le public devient confiant que Kate sera une bonne reine le moment venu.

Selon une enquête menée auprès de 5 055 adultes par YouGov, 43% croient «définitivement» que Kate fera une bonne reine.

33% de plus, elle ferait «probablement» une bonne reine à la gloire de la duchesse de Cambridge.

Seulement deux pour cent ont dit qu’elle ne le ferait “probablement” pas, tandis que trois pour cent ont affirmé qu’elle ne ferait “certainement” pas une bonne reine.