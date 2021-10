Kate Middleton et le prince William « se sont concentrés sur les États-Unis » – visite du pays des Sussex « sur la carte | Royale | Nouvelles

Kate et le prince William auront beaucoup de travail à faire par rapport aux États-Unis au cours des 12 prochains mois, alors que la deuxième cérémonie de remise du prix Earthshot se déroule aux États-Unis. Et, selon une source, leur équipe « est très concentrée sur l’Amérique ».

La source proche du couple a déclaré à Vanity Fair: « L’équipe de Cambridge est très concentrée sur l’Amérique et s’assure qu’elle a une grande visibilité là-bas. »

Le fait que les États-Unis organisent les prix de l’année prochaine ne garantit pas que Kate et le prince William traverseront l’étang pour assister à la cérémonie en personne.

Aucun invité de l’Alexandra Palace le 17 octobre, lors de la cérémonie de remise du premier prix Earthshot, ne s’est rendu à Londres juste pour le spectacle, dans le but de minimiser l’impact qu’il aurait sur l’environnement.

De nombreuses personnes présentées, y compris les cinq gagnants, y ont assisté depuis leur pays d’origine via une liaison vidéo.

La même chose devrait se produire au cours de la prochaine décennie, ce qui signifie qu’il est peu probable que Kate et le prince William s’envolent pour les États-Unis juste pour assister au Earthshot Prize.

Cependant, les Cambridges pourraient planifier plus d’engagements de l’autre côté de l’étang, comme l’a affirmé la source: « La possibilité qu’ils fassent une visite de haut niveau est tout à fait envisageable pour l’année prochaine. »

Ils ont ajouté que le duc et la duchesse de Cambridge et leur personnel savaient que l’interview de Meghan et du prince Harry avec Oprah Winfrey diffusée en mars avait nui à leur popularité.

La source a poursuivi en affirmant: « [They] sont conscients que leur popularité a pris un peu de recul après l’interview d’Oprah, et que l’accent est maintenant mis sur le retour de ce soutien.

« L’Amérique est un public très important pour eux. »

Le prince William a annoncé le lieu de la prochaine remise du prix Earthshot lors du tout premier événement nocturne fastueux de son initiative.

Il a déclaré: « J’espère que vous conviendrez que Londres et le Royaume-Uni ont fait tout un spectacle pour notre première année.

« Donc, pour la deuxième année, nous devons passer le relais à un pays dont le leadership est essentiel pour nos cinq Earthshots.

« Où mieux que la nation qui a inspiré le moonshot il y a toutes ces années.

« Je suis ravi d’annoncer que le prix Earthshot se rendra aux États-Unis d’Amérique en 2022. »

L’emplacement sera divulgué en temps voulu, mais les observateurs royaux pensent qu’il y a des chances qu’il soit lié au défunt président américain John F. Kennedy.

En effet, le prix du prince William a été en partie inspiré par le discours sur la lune de M. Kennedy en 1962, lorsqu’il s’était engagé à envoyer un Américain sur la lune d’ici la fin de la décennie.

Le prix est directement lié aux Kennedy grâce également à un partenariat conclu par l’initiative et la Fondation de la bibliothèque JFK, annoncé en septembre.

Parlant des récompenses de l’année prochaine et de l’emplacement possible, le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a écrit sur Twitter : « La cérémonie de remise des prix Earthshot fera le tour du monde au cours de la prochaine décennie et ce soir, il a été annoncé que l’événement de l’année prochaine serait aux Etats-Unis.

« Ils n’ont pas encore décidé où mais je suppose que FWIW [for what it’s worth] est-ce que cela pourrait être quelque part lié au président Kennedy. Boston ou Hyannis Port ?

« Je ne sais pas si la bibliothèque présidentielle Kennedy à Boston convient pour organiser un événement comme celui-ci, mais cela me semblerait être un bon choix. »

Bien que l’on sache très peu de choses sur les prix 2022, la cérémonie du prix Earthshot qui a eu lieu à Alexandra Palace a sûrement placé la barre haute pour les événements qui se dérouleront au cours de la prochaine décennie.

La cérémonie a été diffusée par la BBC et comprenait des performances musicales d’Ed Sheeran, Shawn Mendes et Coldplay.

Des célébrités de premier plan, dont l’actrice Emma Thompson et le footballeur Starr Mo Salah, ont remis les prix au récipiendaire des cinq premiers prix d’un million de livres sterling.