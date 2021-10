Kate Middleton et le prince William suscitent une frénésie alors qu’ils interrompent une pause paisible à mi-parcours | Royale | Nouvelles

Kate Middleton « s’épanouit » dans son rôle, selon Sacerdoti

On pense que Kate et William profitent de la pause à mi-parcours avec leurs trois enfants. Mais, malgré les vacances, le duc et la duchesse de Cambridge n’ont pas oublié leur travail caritatif et leurs engagements.

Jeudi, le compte du couple sur les réseaux sociaux a interrompu le silence à mi-parcours des Cambridges pour partager des nouvelles d’une initiative importante lancée par Young Minds, une organisation caritative de premier plan en matière de santé mentale pour les jeunes.

En retweetant un article sur la nouvelle plate-forme de l’association Bayo, le compte Twitter de Kate et du prince William a également fourni plus de détails.

Kensington Palace a écrit : « Bayo est une nouvelle initiative brillante de l’Initiative Ubele et des partenaires de Heads Together !

« @MindCharity, @YoungMindsUK et @bestbeginnings rassemblent leurs ressources, communautés et services de santé mentale pour la communauté noire en un seul endroit. »

Kate et le prince William seraient en vacances (Image: GETTY)

Kate et le prince William avec leurs trois enfants (Image : GETTY)

Cette nouvelle a ravi les fans des Cambridges en ligne, dont l’une, nommée Judith Ince, a écrit : « Merci beaucoup d’avoir souligné cette merveilleuse initiative ».

Un autre, appelé Biblo, a déclaré : « Initiative importante et indispensable !

Un troisième, RubyWaysome, a ajouté : « Enfin ! C’est bien en retard et bien nécessaire ! »

Et Sapphireblue a écrit : « Une initiative si incroyable, je suis ravi de vous voir soutenir cela ».

Le prince William rencontre Bill Gates le 19 octobre (Image: GETTY)

Annonçant la plateforme, Young Minds a déclaré : « Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de Bayo, une plateforme fournissant des informations sur les initiatives, les communautés et les services de santé mentale créés par et pour la communauté noire – le tout en un seul endroit.

Mind et Young Minds sont tous deux partenaires caritatifs de Heads Together, l’initiative lancée en 2016 par Kate, William et le prince Harry en collaboration avec leur Royal Foundation.

Heads Together a marqué le premier grand projet dédié à la santé mentale dirigé par la famille royale. Il vise à mettre fin à la stigmatisation et à changer les conversations sur la santé mentale.

Le dernier tweet de Kensington Palace a interrompu un silence sur les réseaux sociaux des Cambridges qui a commencé le 19 octobre.

La toute première cérémonie de remise du prix Earthshot a eu lieu le 17 octobre (Image : GETTY)

Kate avec And et Dec la semaine dernière (Image: GETTY)

La semaine dernière, William et Kate ont été aperçus avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis à l’aéroport d’Heathrow.

Le duc et la duchesse ont été vus en train de décharger les bagages d’une Audi garée devant l’aéroport de Londres, tandis que leurs adorables enfants portaient leurs propres sacs à dos.

Cette pause, susceptible de se terminer ce week-end car les enfants doivent retourner à l’école le 1er novembre, intervient après une période chargée pour les Cambridges.

Le 17 octobre, le prince William et Kate ont assisté à la toute première cérémonie de remise du prix Earthshot.

Cette soirée fastueuse a marqué le point culminant de la première année de l’initiative de création d’un héritage du duc, qui vise à trouver des solutions aux problèmes environnementaux de notre temps.

Le duc a également assisté, aux côtés du prince Charles et de la reine, à la réception du Global Investment Summit organisée par Sa Majesté le 19 octobre.

Là, il a rencontré des acteurs importants de l’économie mondiale, tels que Bill Gates, et des représentants du gouvernement, dont l’assistant climatique de Joe Biden, John Kerry.

De même, Kate a terminé un engagement clé le même jour, alors qu’elle assistait au lancement de la campagne Action on Addiction de Forward Trust.

Kate et le prince William ont été aperçus à l’aéroport d’Heathrow la semaine dernière (Image: GETTY)

Lors de l’événement, elle a prononcé un discours dans lequel elle a souligné la nécessité de faire preuve de compassion envers les personnes qui souffrent de dépendance.

Et elle a écouté le présentateur de télévision Ant McPartlin partager sa propre histoire de dépendance et comment il l’a surmontée.

La pause à mi-parcours de Kate et William n’a pas seulement marqué le début de leurs vacances, mais a également aidé les observateurs royaux à dissiper les craintes concernant la santé de la reine – beaucoup exprimant sur les réseaux sociaux leur conviction que les Cambridges ne partiraient pas si l’état de santé du souverain était inquiétant.