Kate Middleton et le prince William tentent d’apprendre le jargon irlandais – “Ça ne va pas très bien” | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambrdidge ont visité Derry-Londonderry mercredi lors de leur tournée officielle en Irlande du Nord. Pendant leur séjour en ville, les étudiants locaux ont tenté d’enseigner les expressions locales de la famille royale avec peu de succès.

En essayant d’enseigner les phrases du Prince, il s’est servi d’une demi-pinte de Guinness.

“J’ai bu un whisky, maintenant j’ai bu une Guinness”, a-t-il plaisanté.

« J’ignore simplement l’heure. »

Au cours de la visite du couple royal, ils ont rencontré des jeunes et appris comment les organisations s’engagent dans les communautés de la région pour promouvoir des relations positives.

“Je vais prendre un autre verre, je ne m’en sors pas très bien”, a plaisanté le royal.

Les étudiants ont tenté d’enseigner les phrases de la famille royale, notamment « Donnez-nous un juke à cela », « Allons-y pour une petite squame » et « C’est de la pure mèche, c’est ainsi ».

La visite officielle en Irlande du Nord fait suite à l’apparition du duc et de la duchesse à l’avant-première tant attendue du dernier film de James Bond mardi soir.

Le couple royal est arrivé au Royal Albert Hall de Londres pour regarder le très attendu 25e film de Bond, No Time to Die.

Le film a été retardé de plus d’un an en raison de la pandémie de Covid et sortira finalement dans les cinémas britanniques jeudi.