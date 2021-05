Kate Middleton et le prince William: un expert dit qu’une nouvelle vidéo «se sent scénarisée de manière agressive» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont publié la vidéo jeudi et montre le couple en visite à la plage avec leurs enfants. Le couple a célébré son dixième anniversaire de mariage le 29 avril 2021.

Les Cambridges ont publié la vidéo sur Twitter avec la légende: «Merci à tous pour les aimables messages à l’occasion de notre anniversaire de mariage.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille. TOILETTES.”

Kate et Will ont grillé des guimauves et ont couru autour d’un jardin et d’une plage avec leurs trois enfants, le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le prince Louis, 3 ans.

Cependant, les observateurs royaux ont critiqué la vidéo comme étant trop parfaite dans sa représentation de la vie de famille.

L’expert en langage corporel Jason Lee a déclaré à Nickiswift.com que la vidéo était «scénarisée de manière agressive».

Il a déclaré: «La vidéo me semble scénarisée de manière agressive lorsque vous regardez les expressions de William et Kate.

«Mais c’est peut-être le prix du poker et la façon dont les choses sont faites lorsque vous êtes célèbre.

“Je ne recommanderais certainement pas de lire trop loin dans ces circonstances.”

LIRE LA SUITE: Le prince Harry et William “ ont brisé la tradition royale ” avant le mariage

Kate et William se sont rencontrés lors de leurs études à l’Université St.Andrew en Écosse entre 2001 et 2005.

La page Twitter officielle de la famille royale a également souhaité aux Cambridges un joyeux anniversaire.

Le compte a publié: «Nous souhaitons au duc et à la duchesse de Cambridge un très joyeux anniversaire de mariage.

«Aujourd’hui marque le dixième anniversaire que Leurs Altesses Royales ont échangé leurs vœux à l’abbaye de Westminster.»

Plus tôt cette semaine, Kate et William ont publié plusieurs nouvelles photos d’eux-mêmes prises par le photographe Chris Floyd pour marquer leur jalon.