Kate Middleton et Meghan Markle « appellent une trêve » alors que les membres de la famille royale « échangent des textes » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 39 ans, a affirmé que Kate l’avait fait pleurer lors des préparatifs du mariage en 2018 à la suite d’informations selon lesquelles c’était l’inverse. La duchesse de Sussex a déclaré à Oprah Winfrey dans une interview choc que Kate s’était excusée et avait envoyé des fleurs. Mais une source royale a depuis déclaré que la tension entre les membres de la famille royale s’était “assouplie”.

Une source royale a confié à Us Weekly : “Ils sont dans un meilleur endroit et ont échangé des SMS depuis la naissance de Lilibet.

“Les tensions se sont apaisées entre Meghan et Kate.

“Kate a même envoyé à Meghan un cadeau pour le bébé.

“Tous les drames passés concernant les robes des demoiselles d’honneur ont été mis de côté. Ils ont appelé à une trêve.

“La naissance de Lili a rapproché Kate et Meghan.

“Ils se sont liés d’avoir des filles et ont hâte que tous les cousins ​​se rencontrent.”

Cela survient alors que la duchesse de Cambridge doit s’auto-isoler après être entrée en contact avec une personne qui a ensuite été testée positive pour le coronavirus, a déclaré le palais de Kensington.

Kate devait passer la journée avec William, célébrant le 73e anniversaire du NHS lors de deux événements majeurs, mais aura désormais une période de 10 jours à la maison.

Le couple avait prévu d’assister à un service d’action de grâce à la cathédrale Saint-Paul en l’honneur du service de santé du pays et, dans l’après-midi, d’organiser un grand thé au palais de Buckingham pour le personnel du NHS, dans leur rôle de co-parrains de NHS Charities Together.

Le palais de Kensington a déclaré dans un communiqué : « La semaine dernière, la duchesse de Cambridge est entrée en contact avec une personne qui a par la suite été testée positive pour Covid-19.

“Son Altesse Royale ne présente aucun symptôme, mais suit toutes les directives pertinentes du gouvernement et s’auto-isole à la maison.”

Le dernier événement public de Kate était une visite à Wimbledon vendredi lorsqu’elle a visité le site sportif SW19, rencontré le personnel du musée, la cuisine du court central et s’est assise avec l’ancienne star du tennis Tim Henman pour regarder Jamie Murray jouer en double.

La duchesse est la patronne du All England Lawn Tennis Club et une grande fan de tennis, mais il est désormais probable qu’elle ratera les finales masculines et féminines ce week-end.

William a contracté Covid au printemps dernier et a pu poursuivre ses engagements téléphoniques et en ligne pendant qu’il était soigné par des médecins royaux, mais aurait été touché “assez fort” par le virus et aurait eu du mal à respirer à un moment donné.

Le prince de Galles a également attrapé le virus au cours de la même période, mais a présenté des symptômes plus légers, bien qu’il ait perdu son odorat et son goût pendant un certain temps.

Kate a commencé à s’auto-isoler vendredi après avoir été alertée cet après-midi-là qu’elle était entrée en contact avec quelqu’un qui avait ensuite été testé positif, mais on ne sait pas si l’application du NHS l’a mise au courant.