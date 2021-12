Kate Middleton et Meghan Markle doivent s’incliner devant Béatrice et Eugénie, suggère le protocole royal | Royale | Des nouvelles

L’experte de l’aristocratie britannique Wendy Bosberry-Scott a révélé que les femmes qui se marient dans le cabinet sont considérées comme ayant un statut inférieur à celui de leurs homologues de sang royal. Bosberry-Scott, rédactrice en chef de l’éditeur d’étiquettes Debrett’s, a déclaré à People : « Les femmes de la famille royale qui se marient comme Kate et Meghan acquièrent leurs titres par mariage et sont donc d’un rang inférieur à ceux nés sous leurs titres.

Le porte-parole d’A Debrett’s, une société de coaching professionnel sur le protocole et l’étiquette royales, a ajouté: « Essentiellement, la hiérarchie existe pour garantir que les princesses nées de sang royal, comme Eugénie et Béatrice, ne soient pas en quelque sorte mises de côté.

« En ce qui concerne le public, la représentation la plus visible de cela a tendance à être l’ordre dans lequel ils pourraient se tenir lors d’un événement public, ou l’ordre dans lequel ils pourraient entrer ou sortir d’une pièce, ou qui fait la révérence à qui. »

Selon ces informations, Kate Middleton, 39 ans, et Meghan Markle, 40 ans, devraient également saluer formellement les princesses de naissance, comme les princesses Anne, Béatrice et Eugénie.

L’ancienne règle de préséance a été instaurée pour la première fois par la reine Tudor Elizabeth I en 1595, lorsqu’elle a décidé que sa famille de sang l’emportait sur toutes les autres.

Dans la famille royale, les hommes ont la priorité sur les femmes – à l’exception de la reine, 95 ans.

Ainsi, le statut des deux duchesses est lié à leurs maris, les princes William, 39 ans, et Harry, 37 ans.

Bosberry-Scott a déclaré : « Lorsque les femmes sont avec leurs maris, leur statut est élevé pour refléter le fait que les hommes sont présents.

« Comme les hommes ont un rang plus élevé que les princesses (Anne, Eugénie et Béatrice), ils ont la préséance, et ce rang plus élevé se reflète sur leurs épouses, ils sont donc avancés. »

