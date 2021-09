Kate Middleton et Sophie Wessex s’amusent et s’amusent avec une amitié “plutôt coquine” – expert | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge, 40 ans, et la comtesse de Wessex, 56 ans, semblent avoir formé une relation étroite, car les deux Royals sont souvent pris en photo en train de rire ensemble lors de leurs sorties conjointes. Et maintenant, un expert en langage corporel a évalué les photos de Kate Middleton et Sophie Wessex lorsqu’elles ont été à Royal Ascot et même aux Jeux paralympiques.

Après avoir analysé une image du duo aux Jeux paralympiques de 2012 à Londres, Judi James a déclaré au Sun : “Kate a l’air ravie d’avoir fait rire Sophie comme ça et le léger pli du nez suggère qu’elle pense qu’elle est plutôt méchante ici.”

Mais Mme James a affirmé que le lien fort entre le couple était également visible lors d’une visite à Royal Ascot.

Le cliché en question montre Sophie dégringolant vers la femme du prince William après qu’elle se soit penchée pour saluer Kate avec un baiser amical sur la joue.

“Les deux femmes se rencontrent ici et les sourcils levés et les yeux de Kate écarquillés par un faux choc produisent une réponse assortie et bouche bée de Sophie, montrant ces liens forts de plaisir partagé qui semblent clairement exister lorsque les deux femmes sont ‘ t en public”, a-t-elle déclaré.

Malgré leur relation amicale, des photos prises lors de leurs sorties les plus sérieuses suggèrent que la femme du prince Edward assume le rôle de mentor royal.

Lors de leur visite au service du Commonwealth Day, un événement qui s’avérerait être le dernier engagement royal pour le duc et la duchesse de Sussex, dont ils étaient séparés, Mme James suggère que Sophie s’efforce de mettre Kate à l’aise.

“Cette pose définit le rôle de Sophie en tant que mentor, soutien et” tampon “dans sa relation avec Kate”, a-t-elle déclaré.

L’expert en langage corporel a ajouté: “Ce fut l’un des moments les plus gênants pour Kate et William, après toutes les retombées de la rupture entre William et son frère Harry.”

