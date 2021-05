Kate Middleton et William abandonnent un «précédent centenaire» dans le changement de protocole royal en retard | Royal | Nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William tentent de rendre la famille royale “plus accessible”, selon les commentateurs. La nouvelle chaîne YouTube du futur roi et reine consort a été saluée comme une «approche cool» pour les plus jeunes membres de la monarchie. Les animateurs de podcast Royally Us Christina Garibaldi et Molly Mulshine ont expliqué en quoi cela était différent du “précédent” établi auparavant.

Mme Garibaldi a déclaré aux auditeurs: «J’adore ça, j’adore voir une autre facette d’eux.

«Je pense que c’est probablement depuis longtemps.

“J’aurais aimé voir ça il y a des années et des années, mais mieux vaut tard que jamais.”

La chaîne YouTube est le troisième compte de médias sociaux de Kate et William, en plus de leur Twitter et Instagram, et a déjà accumulé plus d’un demi-million d’abonnés.

LIRE LA SUITE: Kate et William se sont séparés de Charles et Camilla pour cimenter le “ pouvoir ”

Mme Mulshine a déclaré: “C’est vraiment cool et il semble que ce ne sera pas seulement les vidéos royales ennuyeuses et approuvées par les RP.

«On dirait que ça va être des vidéos amusantes où ils plaisantent.

«Il y a deux moments dans cette première vidéo d’introduction de 25 secondes où William et Kate rigolent ensemble et on ne voit jamais ça.

“Donc je pense que c’est une décision vraiment cool pour eux.”

Elle a poursuivi: «Il semble donc qu’ils sont un peu plus faciles à comprendre dans un certain sens, ce que j’aime, et je pense que c’est ce dont la monarchie a besoin.

“La famille royale a besoin que nous puissions nous rapprocher un peu plus d’elle, alors je pense que c’est génial.”

Mme Mulshine a déclaré au podcast: «Cela montre simplement comment ils évoluent au-delà du précédent établi au siècle dernier.

«Il s’agissait de garder la monarchie à distance.

“Ils sont tellement plus ouverts et c’est une approche cool.”