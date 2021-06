Kate Middleton et William affichent «le désir de guérir la rupture» avec les «histrioniques» de Harry | Royale | Nouvelles

La reine “pas endommagée” par les révélations de Harry, selon un expert royal

Kate et le prince William n’ont pas “répondu en nature” aux commentaires faits par le prince Harry et Meghan lors de leurs apparitions publiques et interviews au cours des derniers mois, selon l’écrivain et commentateur Melanie Phillips. Au contraire, a-t-elle dit, ils ont poursuivi leur travail, faisant preuve de devoir envers la Couronne, de modestie et de loyauté.

Dans un éditorial publié par le Times, Mme Phillips a écrit : « Lorsque des personnes sont personnellement attaquées, le public examine attentivement la façon dont ils réagissent sous une telle pression.

“Les Cambridges n’ont pas répondu en nature aux histrioniques du prince Harry et de sa femme.

“Au lieu de cela, ils ont répondu avec grâce et avec le désir manifeste de guérir la fracture.”

La duchesse de Cambridge, a ajouté Mme Phillips, semble avoir été particulièrement motivée dans ses efforts pour combler le fossé entre les frères royaux.

Kate et le prince William ont rencontré le prince Harry en personne pour la dernière fois en avril (Image: GETTY)

Le prince Harry a dit à Oprah Winfrey que son frère et lui étaient sur des chemins différents (Image: GETTY)

Mme Phillips a écrit: “Le principal moteur de tout cela semble être la duchesse.

«Kate semble être une pacifiste instinctive, soucieuse de réunir les frères en conflit pour le bien de l’unité familiale très importante.

“Ses gestes lors des funérailles du prince Philip visant à permettre une conversation entre William et Harry ont attiré l’attention et l’approbation.

“C’est ici que l’acier de son caractère et sa valeur pour la famille royale sont devenus évidents.”

Kate et le prince William sont sur le point de devenir les prochains princesse et prince de Galles (Image: GETTY)

Mme Phillips a évoqué la tentative réussie de la duchesse de Cambridge de briser la glace entre son mari et son beau-frère à la suite des funérailles du prince Philip.

Le 17 avril, après le service funèbre poignant à la chapelle St George de Windsor, Kate a été aperçue en train de commencer une conversation avec le prince Harry alors que le prince William parlait au doyen de Windsor à l’extérieur de l’église.

Alors que la famille royale commençait à retourner au château de Windsor pour assister à une réception organisée par la reine, la duchesse de Cambridge a attiré la conversation avec son mari.

Elle a ensuite été vue en douceur laissant les frères seuls pour parler alors qu’elle rejoignait Sophie, comtesse de Wessex.

Kate a aidé le prince William et le prince Harry à briser la glace après les funérailles du prince Philip (Image: GETTY)

Le prince William et le prince Harry lors du cortège funèbre du prince Philip (Image: GETTY)

Les funérailles du prince Philip ont marqué le premier retour du prince Harry au Royaume-Uni depuis mars 2020, lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont terminé leurs derniers engagements en tant que membres de la famille royale.

Le service a eu lieu plus d’un mois après que Meghan et Harry se sont assis pour une interview avec Oprah Winfrey, dans laquelle ils ont parlé de leur santé mentale, de leur vie et de leurs luttes pendant leur mandat en tant que membres de la famille royale et de leurs relations avec les membres du cabinet.

Meghan a mentionné Kate en parlant de la couverture médiatique qu’elle a vécue.

Rappelant une histoire publiée pour la première fois fin 2018, Meghan a déclaré qu’il n’était pas vrai qu’elle avait fait pleurer la duchesse de Cambridge à l’approche de son propre mariage royal avec Harry.

La duchesse de Sussex a affirmé que l’inverse s’était réellement produit, mais Kate l’avait reconnu et s’était excusée auprès de Meghan après l’avoir laissée en larmes.

Kate et le prince William se sont mariés en 2011 (Image: EXPRESS)

Le prince Harry et Meghan ont tous deux parlé de la reine dans les termes les plus élevés, la duchesse affirmant que le monarque avait toujours été merveilleux avec elle tandis que le duc a déclaré qu’il respectait beaucoup sa grand-mère et partageait une compréhension avec elle.

Parlant d’autres parents proches, cependant, Harry a déclaré qu’il s’était senti “déçu” par son père et qu’il était maintenant sur un chemin différent de celui de son frère.

Au cours de l’entretien, les Sussex ont également fait des allégations dommageables de négligence et de racisme contre le palais.

La reine a publié une brève déclaration en réponse à l’interview, dans laquelle elle a déclaré que la famille était attristée d’apprendre à quel point Meghan et Harry avaient lutté en tant que membres de la famille royale et que cela aborderait en privé les problèmes qu’ils ont soulevés.

Kate et le prince William ont récemment terminé une tournée en Écosse (Image: GETTY)

Cependant, le prince William a rompu les rangs et, lors d’un engagement à Londres, il a répondu à deux questions d’un membre de la presse.

Après avoir déclaré qu’il n’avait pas encore parlé à son frère après l’entretien mais qu’il le ferait bientôt, le duc a déclaré que la famille royale n’était “pas vraiment une famille raciste”.

Un mois après les obsèques et son retour aux Etats-Unis, le duc de Sussex a de nouveau évoqué la famille royale et le prince Charles en particulier.

Au cours d’un épisode du podcast Armchair Expert, le duc a semblé critiquer son éducation, affirmant qu’il vise à «briser le cycle» de la douleur qu’il a subie en grandissant avec ses enfants.

Apparaissant dans la série documentaire axée sur la santé mentale qu’il a créée avec Oprah, The Me You Can’t See, le duc de Sussex a parlé, entre autres, de son éducation, affirmant que le prince de Galles lui avait dit ainsi qu’à William qu’ils devaient traverser les mêmes difficultés et la même douleur qu’il avait lui-même connu quand il était plus jeune.

Il a également affirmé que la famille royale n’avait pas parlé de la mort de la princesse Diana et a accusé le cabinet de “négligence totale” lorsqu’il a demandé de l’aide pour lui et Meghan à la lumière d’intenses abus en ligne.