Kate Middleton et William annoncent un service de chants de Noël dans un article adorable après la fureur de la BBC | Royale | Nouvelles

La famille de Kate et du prince William a confirmé que la duchesse marquera une première personnelle en décembre, lorsqu’elle organisera un service caritatif de chants de Noël à l’abbaye de Westminster. Partageant la nouvelle passionnante, le compte Twitter du duc et de la duchesse de Cambridge a écrit: « Ce Noël, nous célébrons le travail incroyable d’individus et d’organisations à travers le pays qui vont au-delà pour soutenir leurs communautés.

« La semaine prochaine, la duchesse organisera un service de chants de Noël à l’abbaye de Westminster, soutenu par la Royal Foundation, réunissant bon nombre de ces personnes inspirantes.

« Le service, qui sera diffusé en décembre, reviendra sur les dix-huit derniers mois.

« Penser non seulement aux défis sans précédent auxquels nous avons tous été confrontés alors que nous continuons à naviguer dans la pandémie de COVID-19, mais aussi à se souvenir des points positifs : les personnes et les organisations qui se rassemblent dans leurs communautés, les petits actes de gentillesse à travers différentes démographies et générations et les héros méconnus qui se sont mobilisés pour aider les autres. »

Cela survient au milieu d’informations selon lesquelles le concert devait être diffusé par la BBC, mais il a ensuite été proposé à ITV, qui serait en négociation.

PLUS À VENIR