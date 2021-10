Kate Middleton et William « désireux » de fournir « tout le soutien qu’ils peuvent » à la reine « crevée » | Royale | Nouvelles

La famille royale est prête à intensifier ses efforts pour aider la reine à faire son travail, a déclaré une source. Le duc et la duchesse de Cambridge seraient prêts à faire équipe avec Sa Majesté lorsqu’elle devrait assister à des engagements en personne, a déclaré la source.

Ils ont déclaré au Telegraph : « S’il y a un moyen pour qu’ils puissent soutenir Sa Majesté dans ses engagements, ils le feront.

« Ils sont tous les deux désireux de fournir tout le soutien qu’ils peuvent. »

Le prince William est le deuxième en ligne tandis que Kate, en tant qu’épouse, deviendra la reine consort lorsque le duc accédera au trône.

Au cours des dernières années, le duc a assumé une série de tâches auparavant exercées par la reine, notamment des cérémonies d’investiture.

De plus, il se serait davantage impliqué dans la gestion des domaines de Balmoral et Sandringham et s’intéresserait activement à la gestion du duché de Cornouailles, dont il héritera lorsque le prince Charles deviendra roi.

Le soutien des Cambridges à la reine ferait partie d’un plan rapporté par la publication grand format, qui pourrait voir l’un des enfants ou petits-enfants travailleurs de la reine l’accompagner davantage à des engagements publics à l’avenir.

Planifier le calendrier du souverain de la même manière permettrait au royal qui l’accompagne d’intervenir à la dernière minute pour la reine en cas de problèmes de santé.

Cela éviterait non seulement les déceptions parmi ceux qui ont planifié les fiançailles ou espéraient voir des membres de la famille royale, mais aussi, espérons-le, donne au monarque la possibilité de sortir d’une visite prévue pour se reposer quand elle en a besoin.

La reine a été forcée d’annuler une visite en personne le 20 octobre, alors qu’elle devait se rendre en Irlande du Nord pour célébrer le centenaire de la nation.

Comme annoncé par Buckingham Palace, ses médecins lui avaient conseillé de prendre quelques jours pour se reposer, et elle s’y est « soumise à contrecœur ».

Alors qu’il a été dit pour la première fois que la reine se reposait au château de Windsor, jeudi soir, il a été révélé que Sa Majesté avait passé la nuit précédente à l’hôpital King Edward VII de Londres pour mener des « enquêtes préliminaires ».

Une source a déclaré que la nuitée était pour des « raisons pratiques ».

Son revers n’était pas lié au COVID-19, contre lequel elle a été vaccinée.

Les inquiétudes concernant la santé de la reine sont restées élevées au cours des derniers jours, car la reine n’a pas assisté au service traditionnel du dimanche à la chapelle de la Toussaint près du château et n’a pas été vue promener ses chiens bien-aimés.

Dimanche, une source proche de la souveraine de 95 ans a déclaré au Times que la monarque était « effondrée » en raison de son emploi du temps chargé et de sa vie sociale bien remplie.

Mais les fans royaux ont été soulagés de voir la reine aujourd’hui, bien qu’à l’écran, alors qu’elle tenait deux audiences.

Pendant son séjour au château de Windsor, elle s’est entretenue par liaison vidéo avec Gunn Kim, l’ambassadeur de la République de Corée, et Markus Leitner, le nouvel ambassadeur de Suisse à Londres.

Au cours de ces réunions, Sa Majesté a été photographiée souriante et riant tout en enfilant une robe jaune vif.

Avant l’engagement d’aujourd’hui, le monarque aurait effectué des « tâches légères », notamment en recevant quotidiennement les boîtes rouges du gouvernement.

La comparution d’aujourd’hui laisse espérer que la reine pourra se rendre à Glasgow la semaine prochaine.

Lundi, elle doit assister à une réception organisée pour la COP26.

Quatre autres membres de la famille royale – le prince Charles, Camilla, Kate et William – doivent assister au sommet prévu de l’ONU sur le changement climatique.