Kate Middleton et William devraient manquer les Sussex lors de leur tournée aux États-Unis – « Pas de retrouvailles fabuleuses » | Royale | Des nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, ont annoncé leur tournée aux États-Unis qui devrait avoir lieu l’année prochaine après la cérémonie du prix Earthshot du prince William le mois dernier. Cette visite monumentale marquera la première fois que les Cambridges se rendront aux États-Unis depuis leur visite officielle à New York en 2014.

Cependant, parallèlement aux nouvelles passionnantes d’une tournée royale, les spéculations sur une réunion ont été nombreuses et un expert royal a révélé ses réflexions sur la question.

Duncan Larcombe, auteur de Prince Harry: The Inside Story, a déclaré qu’il ne pensait pas qu’une réunion aurait lieu pendant la visite.

Il a déclaré au magazine OK : « Un voyage aux États-Unis était inévitable car ils sont notre plus proche allié, mais c’est délicat car, dans l’état actuel des choses, il n’y a aucun moyen que le prince William veuille partager une partie d’une tournée royale officielle représentant la reine, La Grande-Bretagne et le Commonwealth avec le prince Harry.

«Ce que nous voyons, ce sont des signes de plus en plus nombreux que Harry et Meghan s’établissent presque comme une famille royale satellite en Amérique.

LIRE LA SUITE: La lettre émotionnelle du prince Harry « vous dit où en est sa tête »

« Meghan échange son titre pour tenter d’influencer les principales personnalités politiques américaines.

« Harry est toujours le prince Harry et peut se promener à New York comme ils l’étaient récemment, comme si rien n’avait changé.

« Mais bien sûr, ce ne sont pas des membres de la famille royale et ce qui, nous disent les responsables du palais, n’arrivera pas, c’est que Harry et Meghan se joignent à William et Kate pour toute partie officielle de cette visite. »

L’expert royal a continué de révéler que la visite de Kate et William était organisée à titre royal officiel, ce qui signifie que le protocole sera suivi.

Il a poursuivi: « Nous ne connaissons pas encore les détails du voyage, mais la dernière fois que William et Kate sont allés en Amérique, ils sont allés à un événement sur le tapis rouge avec des étoiles montantes du cinéma britannique à LA.

«Même s’il y a un événement organisé à LA cette fois, on me dit que Harry et Meghan n’en feraient pas partie à moins d’être invités séparément et en privé.

« Donc, il n’y aura pas de réunion des quatre fabuleux, c’est certain.

« Il y aura beaucoup d’attention sur la visite uniquement à cause de la rupture entre les deux frères. »

Bien qu’une réunion ne semble pas probable, M. Larcombe a également prédit que Kate et William traverseront seuls l’étang et laisseront leurs trois enfants en Angleterre.

Il a déclaré: «Quand le prince William était bébé, il a passé ses six semaines en voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande avec ses parents qui défilaient devant les caméras.

« Je pense qu’il veut éviter cela pour ses enfants. »