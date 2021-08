Selon l’expert royal Stewart Pearce, Kate et le prince William ont des appels vidéo “informels” avec le prince Harry et Meghan Markle aux États-Unis, car les frères semblent rester en contact depuis qu’ils ont démissionné de leur poste de royal senior. Il a affirmé que les Cambridges “respectent” le mode de vie de Harry et Meghan aux États-Unis. Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné de leurs fonctions royales en mars 2020.

S’adressant à Royally Us on Us Weekly, M. Pearce a déclaré: “Je sais que les quatre se parlent et qu’ils parlent via Zoom, ils parlent via FaceTime.

“Ils sont très proches les uns des autres.

“Regardez, ce sont des gens très différents, donc leur regard sur le monde est très individualisé et ce qui est remarquable, c’est qu’ils respectent tous totalement le fait que cet objectif est différent.

« C’est défini en grande partie d’un point de vue culturel, n’est-ce pas ?

“Si William et Kate vivaient aux États-Unis, l’objectif de leur réalisation créative serait complètement différent de ce qu’il est au Royaume-Uni.”

Il a ajouté: “C’est vraiment informel. C’est comme, avez-vous regardé Netflix hier soir?”

Les affirmations surviennent alors que Harry et Meghan ont fait un don à l’association caritative Women for Afghan Women (WAW) après la chute de l’Afghanistan aux mains des talibans.

L’association caritative a écrit sur Instagram : “Nous sommes extrêmement reconnaissants de la générosité de la Fondation Archewell pour soutenir nos efforts pour évacuer/relocaliser des milliers de femmes, d’enfants, de familles afghanes, y compris notre personnel.”

Le petit-fils de la reine Harry et l’ancienne actrice de Suits Meghan ont publié mardi une longue déclaration sur le site Web d’Archewell, exprimant leur chagrin face à l’état du monde “exceptionnellement fragile” et affirmant qu’ils avaient été laissés sans voix par la crise en Afghanistan.

Le couple, qui a quitté ses fonctions royales pour une vie aux États-Unis, a exhorté les dirigeants mondiaux à accélérer les pourparlers humanitaires et a demandé aux gens de soutenir les organisations caritatives essayant d’aider les personnes dans le besoin.

Une déclaration sur leur site Web disait : « Alors que nous ressentons tous les nombreuses couches de douleur dues à la situation en Afghanistan, nous restons sans voix.

Alors que nous regardons tous la catastrophe humanitaire croissante en Haïti et la menace qu’elle s’aggrave après le tremblement de terre du week-end dernier, nous avons le cœur brisé.

« Et alors que nous assistons tous à la crise sanitaire mondiale continue, exacerbée par de nouvelles variantes et une désinformation constante, nous avons peur.

Lorsqu’une personne ou une communauté souffre, une partie de chacun de nous le fait avec elle, que nous le réalisions ou non. Et bien que nous ne soyons pas censés vivre dans un état de souffrance, nous, en tant que peuple, sommes conditionnés à l’accepter. Il est facile de se sentir impuissant, mais nous pouvons mettre nos valeurs en action, ensemble.

« Pour commencer, nous vous encourageons à vous joindre à nous pour soutenir un certain nombre d’organisations effectuant un travail essentiel. Nous exhortons également ceux qui occupent des postes d’influence mondiale à faire avancer rapidement les dialogues humanitaires qui devraient avoir lieu cet automne lors de rassemblements multilatéraux tels que l’ONU. Assemblée générale et Sommet des dirigeants du G20.

En tant que communauté internationale, ce sont les décisions que nous prenons maintenant – pour soulager les souffrances de ceux que nous connaissons et de ceux que nous ne rencontrerons peut-être jamais – qui prouveront notre humanité. »