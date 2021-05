Kate Middleton et William en «déménagement délibéré» avec George, Charlotte et Louis – expert | Royal | Nouvelles

Kate Middleton a connu “ 10 ans de croissance ”, déclare Chris Ship

La commentatrice royale Katie Nicholl pense que Kate et le prince William ont fait le choix «délibéré» de mettre davantage en lumière leurs enfants au cours des derniers mois que le public n’en avait l’habitude. Cette décision, a suggéré l’auteur royal, intervient après que leurs enfants – et le prince George et la princesse Charlotte en particulier – aient été informés de ce à quoi leur vie future pourrait ressembler en tant que membres actifs à temps plein de la famille royale.

Elle a dit OK! magazine: «Au cours de la dernière année environ, nous avons vu Charlotte et ses frères et sœurs émerger davantage sur la scène publique – une décision délibérée de William et Kate, qui les ont initialement protégés des projecteurs, mais qui sont de plus en plus détendus maintenant.

«Même en 2016, lorsqu’ils ont emmené George et Charlotte en tournée royale officielle au Canada, ils leur ont donné à la fois une introduction précoce à ce que font leurs parents et à ce à quoi leur vie pourrait un jour ressembler.

Le prince George et la princesse Charlotte ont déjà acquis une certaine expérience du travail royal en participant à des visites, des tournées et des engagements royaux malgré leur jeune âge.

Prince George, sept ans et futur roi, a participé à la tournée des Cambridges en Australie et en Nouvelle-Zélande alors qu’il n’avait que neuf mois.

En septembre 2016, George et Charlotte, qui ont eu six ans dimanche, ont fait une rare apparition conjointe lors d’un engagement officiel lors de la tournée royale au Canada.

Ensuite, les enfants – et futur visage de la monarchie au Canada – ont joué en public à la Government House de Victoria, qui était remplie de ballons pour le plus grand plaisir de George et Charlotte.

L’année suivante, le prince George et la princesse Charlotte accompagnèrent à nouveau leurs parents à l’étranger, visitant l’Allemagne et la Pologne.

En Allemagne, la petite princesse Charlotte a été vue en train de faire une crise de colère.

Selon Mme Nicholl, la façon dont Kate a réagi donne un aperçu de la façon dont les petits Cambridges sont élevés.

Elle a déclaré: «Lorsque Kate et William ont emmené les enfants en Pologne et en Allemagne en 2017, Charlotte a eu« un moment »- comme les enfants.

«Mais j’ai été frappé par la façon dont Kate s’accroupit à son niveau.

“Elle ne lui a pas dit de le faire et pourtant Charlotte a répondu à ses paroles calmes.”

La princesse Charlotte a également montré qu’elle avait été initiée aux révérences et à l’étiquette royale le jour de Noël 2019, lorsqu’elle a été vue en train de rendre hommage à la reine à l’extérieur de l’église.

Au cours de leur première promenade le jour de Noël, Charlotte et George ont été initiés aux interactions avec les fans royaux – qui les attendaient depuis des heures.

Très probablement en raison de la pandémie qui a radicalement changé le journal royal, le prince Louis n’a jusqu’à présent assisté au défilé Trooping the Colour qu’en 2019 et à une représentation spéciale de Pantoland en décembre 2020.

Cependant, il est également apparu en vidéo aux côtés de son frère et de sa sœur pour poser une question à Sir David Attenborough sur la nature.

L’adorable vidéo montrait la volonté de Kate et William d’impliquer leurs enfants dans leur travail royal, car Sir David et le prince William sont étroitement liés dans leur environnement et leur travail de conservation.

Plus récemment, Kate et Prince ont inclus leurs enfants dans une vidéo familiale émouvante publiée pour marquer leur 10e anniversaire de mariage.

On y voit le duc et la duchesse de Cambridge jouer avec eux sur une plage près de leur domicile à Norfolk et faire griller des guimauves.

Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis joueront un rôle clé dans la famille royale le moment venu.

En tant qu’enfants du futur prince et de la princesse de Galles, on s’attend à ce qu’ils deviennent des membres de la famille royale à temps plein une fois qu’ils auront terminé leurs études ou leur expérience de travail.

Et tandis que George devra apprendre à devenir un jour le chef de l’État, ses frères et sœurs seront probablement ses actes de soutien cruciaux, effectuant des engagements royaux, des tournées et des visites pour une famille royale qui est sur le point de réduire de plus en plus le nombre de ses actifs. membres en raison de leur âge et du projet du prince Charles de réduire son coût et de le rendre plus moderne.